天氣｜強雷雨區料未來兩三小時影響本港 今晚明早天氣持續不穩(更新)

【17:00更新】 天文台發出特別天氣提示 ， 位於廣東的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區，今晚及明早本港天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料24小時累積雨量可達100毫米左右。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

【10:00更新】 天文台發出特別天氣提示 ， 位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

【14:25更新】 天文台發出特別天氣提示，受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。

天文台表示，受廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，廣東沿岸及南海北部持續有驟雨及雷暴發展。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

天文台展望明日初時雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。天文台又指，廣闊低壓槽及活躍西南氣流會在今明兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該低壓槽遠離沿岸地區，本周中期廣東驟雨逐漸減少。受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在週末至下周初被一股偏南氣流取代，華南天氣漸轉不穩定。