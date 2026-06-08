天氣｜天文台：今晚及明早天氣持續不穩　24小時雨量可達100毫米(更新)

【17:00更新】天文台發出特別天氣提示，位於廣東的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區，今晚及明早本港天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料24小時累積雨量可達100毫米左右。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

【14:55更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【14:25更新】天文台發出特別天氣提示，受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。