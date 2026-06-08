熱帶氣旋名單今年增9個名字　包括「點心」、「希比」、「船尾」

香港天文台表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增9個名字。圖為去年颱風樺加沙襲港。(林俊源攝/資料圖片)

香港天文台今日（8日）表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增9個名字，即「高基」、「簡古維」、「點心」、「希比」、「船尾」、「蒂魯」、 「娜尼」、「布拉帕」及「花斑」，分別取代舊有名字「康妮」、「桃芝」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾雲尼」、 「飛燕」、「山陀兒」及「潭美」。

新名字於颱風委員會的第五十八屆會議中通過採用。颱風委員會為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的組織。

九個新名字的意義及提出的國家／地區如下：