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出版：2026-Jun-08 10:54
更新：2026-Jun-08 10:54

特首中亞行｜丘應樺：訪問非常成功 哈薩克烏茲別克冀與港多方面合作

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行政長官李家超率領商貿代表團完成訪問哈薩克和烏茲別克，達成共96份合作協議及備忘錄。

行政長官李家超率領商貿代表團完成訪問哈薩克和烏茲別克，達成共96份合作協議及備忘錄。

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行政長官李家超率領商貿代表團完成訪問哈薩克和烏茲別克，達成共96份合作協議及備忘錄，當中涉及金額總值超過16.5億美元。隨團的商務及經濟發展局局長丘應樺表示，今次訪問非常成功，此行讓雙邊關係顯著提升，哈薩克及烏茲別克政府和國家關係良好，對香港充滿信心，希望與香港達成不同合作，包括在金融、貿易、基建、創科、綠色發展和旅遊等，有很大合作空間。

李家超(左)與烏茲別克總理阿卜杜拉・尼格馬托維奇・阿里波夫(右)會面。(政府新聞處) 李家超和烏茲別克外長賽爾多夫共同見證兩地政府互換照會，就互免簽證安排商討落實細節，讓雙方旅客可免簽證逗留30天，進一步促進香港與中亞之間的經貿和旅遊發展。(政府新聞處) 行政長官李家超率領商貿代表團，由哈薩克轉到烏茲別克訪問。 (李家超fb) 李家超在哈薩克阿斯塔納與哈薩克總理別克捷諾夫（右）會面，就兩地加強合作交流意見。(政府新聞處) 李家超在哈薩克阿斯塔納與哈薩克斯坦總理別克捷諾夫會面，就兩地加強合作交流意見。(政府新聞處) 李家超（左三）在哈薩克阿斯塔納與哈薩克斯坦總理別克捷諾夫（右三）會面，就兩地加強合作交流意見。(政府新聞處) 李家超在哈薩克阿斯塔納與拜特雷克國家投資控股公司進行會議。(政府新聞處) 711466690 980635701379962 3490925881960263469 n 李家超與哈薩克總統托卡耶夫(右)會面。(@fb 李家超 John KC Lee﻿)

丘應樺今日在電台節目表示，香港與中亞的貿易額現時並不多，但持續上升，2025年雙邊商品貿易總額達到25.3億港元，較2020年增長27%。中亞兩國亦已同意與香港展開「全面性避免雙重課稅協定」磋商，及就「雙邊促進和保護投資協定」展開談判，鞏固兩地經貿聯繫。丘應樺又説，有隨團的內地企業表示，內地的先進科技加上本港的金融和專業服務優勢，可配合中亞市場的需要，尤其是開拓可持續農業發展。

廠商會今年內會再到訪中亞

另外，中華廠商聯合會會長盧金榮在同一節目表示，廠商會與當地商會協會簽署兩份合作協議備忘錄，希望建立更制度化、常態化的合作平台，加強雙方在經貿投資、商務對接、市場資訊等的交流。他表示，廠商會今年內會再到訪中亞，希望承接今次訪問的成果，與當地的行業商談細節、落實合作。

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