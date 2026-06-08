特首中亞行｜丘應樺：訪問非常成功 哈薩克烏茲別克冀與港多方面合作

行政長官李家超率領商貿代表團完成訪問哈薩克和烏茲別克，達成共96份合作協議及備忘錄，當中涉及金額總值超過16.5億美元。隨團的商務及經濟發展局局長丘應樺表示，今次訪問非常成功，此行讓雙邊關係顯著提升，哈薩克及烏茲別克政府和國家關係良好，對香港充滿信心，希望與香港達成不同合作，包括在金融、貿易、基建、創科、綠色發展和旅遊等，有很大合作空間。

丘應樺今日在電台節目表示，香港與中亞的貿易額現時並不多，但持續上升，2025年雙邊商品貿易總額達到25.3億港元，較2020年增長27%。中亞兩國亦已同意與香港展開「全面性避免雙重課稅協定」磋商，及就「雙邊促進和保護投資協定」展開談判，鞏固兩地經貿聯繫。丘應樺又説，有隨團的內地企業表示，內地的先進科技加上本港的金融和專業服務優勢，可配合中亞市場的需要，尤其是開拓可持續農業發展。

廠商會今年內會再到訪中亞

另外，中華廠商聯合會會長盧金榮在同一節目表示，廠商會與當地商會協會簽署兩份合作協議備忘錄，希望建立更制度化、常態化的合作平台，加強雙方在經貿投資、商務對接、市場資訊等的交流。他表示，廠商會今年內會再到訪中亞，希望承接今次訪問的成果，與當地的行業商談細節、落實合作。