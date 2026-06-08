兩蚊兩折｜政府不推動每月限程方案　議員讚從善如流稱已遏止長車短搭

長者及殘疾人士二元乘車優惠計劃改為「兩蚊兩折」，勞工及福利局局長孫玉菡早前宣布，不推動每月限乘240程的第二階段方案。植潔鈴今早(8日)在港台節目表示，整個政策的核心目的在於遏止「長車短搭」，而政府在實施首階段措施後，有關情況已達到預期效果，毋須急於推行第二階段的限程方案。

植潔鈴又指，若強行推出新方案，向長者解說時將面對極大困難。在首階段實施初期，不少受影響長者計算車程及車資時感到困難，導致部分長者因不熟悉政策而一度減少出門。她強調，大部分長者其實並非刻意「長車短搭」，很多時候只是因為等車時間過長才無奈上車，而對於殘疾人士而言，由於巴士輪椅座位有限，出行選擇本已受限。政府需持續監察並根據實際情況作出調整，至於未來是否需要重新考慮限制車程，現階段言之尚早。