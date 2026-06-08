海關關員涉健身中心偷竊　要求事主銷案認3罪還押6.22判刑

西九龍裁判法院

一名54歲海關高級關員3月在深水埗一間健身中心偷竊2,500元後，聲稱拾到事主銀包到警署報失。惟事主發現現金不翼而飛後報案，關員多次游說事主銷案，更在被截查時拒捕。男關員今日（8日）於西九龍裁判法院承認盜竊、意圖妨礙司法公正等3罪，主任裁判官蘇文隆押後判刑至6月22日，以索取背景及心理報告。期間被告須還押。 失去工作、200萬長俸等福利 54歲被告曾志豪，報稱公務員，承認盜竊、作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為、及抗拒執行職責的警務人員共3罪。辯方求情指，被告從事公務員約30年，月入約4.8萬元，他因一時貪念而愚蠢犯案，會因本案失去工作、200萬長俸等福利，以及現居的職員宿舍，指被告重犯機會輕微。

控罪指他於2026年3月19日，在深水埗偉智里2號金玉大廈Non Stop 24 Fitness偷竊現金港幣2,500元，而上述物品為黃冠豪的財產。被告另被控於同年3月28日與4月9日之間，在香港，意圖妨礙司法公正，而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即試圖勸說黃冠豪，就一宗香港警務處人員正在調查的盜竊案件向警方更改口供內容；及於同年4月9日，在深水埗偉智街遊樂場內抗拒執行職責的警員楊志樂。 案情指被告與事主均是Non Stop 24 Fitness石硤尾分店的會員，他們互不相識，事主於3月19日晚上，將銀包遺忘在涉事健身中心的儲物櫃，翌日才發現，向銀行取消銀行卡時獲告知其銀行卡及銀包處於旺角警署，事主到警署檢查後，發現銀包內的2,500元現金不見了，其他物品則仍在銀包內，於是報案。

閉路電視顯示，被告在3月19日晚上一度打開事主使用的儲物櫃，2個多小時後重返該儲物櫃，取出事主銀包，然後數次打開，當時銀包內有現金。被告同日將事主銀包交到旺角警署，警員檢查銀包時沒有鈔票。被告之後被捕，於警誡下否認盜竊，聲稱他嘗試物歸原主以及檢查時無見到有現金。 多次纏擾事主求銷案 稱因案件「承受巨大壓力」 案情續指同月28日，銀行職員致電事主，指一名男子、即被告稱拾獲事主的銀包及銀行卡，被告提供電話號碼，要求事主聯絡他，事主遂致電被告，被告向事主表示，因事主報案，他被警方以盜竊罪拘捕。當日至4月9日期間，被告多次透過WhatsApp發訊息給事主，要求事主銷案，並指自己因案件承受巨大壓力。

被截查時拒捕 一警傷及右臂 事主沒理會被告訊息，4月9日早上，被告到健身中心附近的美益樓找事主，繼續要求事主銷案，事主感到煩擾，因此滿足被告的要求，聯絡警方銷案。 警方見事主突然改變主意，引起懷疑遂查問，事主提供被告干擾他的內容，包括WhatsApp紀錄。警方隨後在偉智街遊樂場拘捕被告，被告猛烈掙扎，導致一名警察跌倒地上，傷及右臂，該名警察之後獲一天病假。被告再次被捕，於警誡下承認引導事主銷案，以及或許發送該些WhatsApp訊息，但表示他在是次被捕時，不知道對方是警察。

案件編號：WKCC1614/2026