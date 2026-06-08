粵車南下｜7.25起增深圳東莞等5市 明年首季前擴至全廣東省

特區政府公布與廣東省同意逐步擴展「粵車南下」至全廣東省，7月25日會先擴展至大灣區9個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶，目標在明年第一季或之前，將粵車南下擴展至全廣東省21個城市。至於每天入境香港市區預約出行名額，由100輛增加至200輛，維持每車留港最多三天。
入境市區名額增至200輛
粵港雙方將於今年6月15日起先讓新增城市的粵車使用口岸停車場的「易泊飛」服務，及後於7月25日起讓新增城市的粵車經大橋入境香港和提升預約出行名額，同時推出「易泊遊」服務供全部九個內地城市的粵車使用。粵港雙方將持續留意實施安排，並視乎實施情況，目標在2027年第一季或之前推廣至全廣東省21個城市。
政府指計劃實施半年以來，整體運作有序暢順，申請和預約出行數字節節上升。截至今年5月底，入境市區部分約8400個申請獲批准參加，累計預約出行數目約6700架次，在過去的內地勞動節黃金周，更超額預約二至三倍；而口岸停車場「易泊飛」服務已有超過8600名用戶申請，及超過4000車次預約使用，相信有關數字會持續上升。
運輸及物流局局長陳美寶衷心感謝中央及廣東省政府一直以來的大力支持，共同穩步推進「粵車南下」，指「北上、南下」開啓兩地居民自駕雙向往來新模式，通過大橋營造大灣區互聯互通新格局。「粵車南下」實施以來穩妥有序，已具備條件進一步逐步擴展。特區政府會繼續按照確保安全、有效分流、完備配套和簡便申請的策略推進「粵車南下」，讓更多內地城市的客群包括消費力更高的個人和家庭來港，助力帶動本港經濟增長，促進粵港融合發展邁向新台階。
實施安排：
有關開放予新增城市用家申請、預約和出行的主要時間節點如下：
入境市區部分
六月九日上午九時起
向內地部門登記抽籤
六月二十九日上午九時起
中籤者向內地部門提交申請
七月二十五日凌晨零時起
按成功預約的指定日子經大橋出行赴港
口岸停車場
「易泊飛」
六月九日上午九時起
預約申請
六月十五日凌晨零時起
經大橋駛入停車場泊車後，旅客於香港國際機場轉乘飛機
「易泊遊」*
七月十六日上午九時起
預約申請
七月二十五日凌晨零時起
經大橋駛入停車場泊車後，旅客經大橋旅檢大樓辦理入境手續，再轉乘本地公共交通工具前往香港各區
*「易泊遊」服務將同步開放予大灣區全部九個內地城市。