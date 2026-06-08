粵車南下｜7.25起增深圳東莞等5市 明年首季前擴至全廣東省

特區政府公布與廣東省同意逐步擴展「粵車南下」至全廣東省，7月25日會先擴展至大灣區9個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶，目標在明年第一季或之前，將粵車南下擴展至全廣東省21個城市。至於每天入境香港市區預約出行名額，由100輛增加至200輛，維持每車留港最多三天。

入境市區名額增至200輛

粵港雙方將於今年6月15日起先讓新增城市的粵車使用口岸停車場的「易泊飛」服務，及後於7月25日起讓新增城市的粵車經大橋入境香港和提升預約出行名額，同時推出「易泊遊」服務供全部九個內地城市的粵車使用。粵港雙方將持續留意實施安排，並視乎實施情況，目標在2027年第一季或之前推廣至全廣東省21個城市。

政府指計劃實施半年以來，整體運作有序暢順，申請和預約出行數字節節上升。截至今年5月底，入境市區部分約8400個申請獲批准參加，累計預約出行數目約6700架次，在過去的內地勞動節黃金周，更超額預約二至三倍；而口岸停車場「易泊飛」服務已有超過8600名用戶申請，及超過4000車次預約使用，相信有關數字會持續上升。