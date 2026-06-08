茶皇殿下月結業　聲明曾提加租續約遭「趕盡殺絕」 領展：法院已判令交還舖位

茶皇殿今日就天水圍分店結業及領展回應發表聲明，提到2019年及疫情期間天耀商場「十室九空」，當時公司仍選擇進駐與商場「共度時艱」，又稱與業主商討續約期間，已多次表明願意較受比現時市場租金更高水平的加幅，形容作出了極大的高業讓步，「可惜誠意被漠視。」聲明又將矛頭直指領展租務部，批評相關負責人只是執行「高利潤、趕小戶」的「鐵血政策」，完全拒絕溝通，認為其強硬態度「充分暴露出其過橋抽板、誓要將本土良心企業趕盡殺絕的無良營商手法」。

對於領展回應查詢時提到茶皇殿欠租及構成非法侵佔舖位，茶皇殿直指對方試圖以「欠租」、「霸佔」等字眼抹黑，「掩飾其冷血、無情的行徑，此舉令人心寒。」茶皇殿重申，天水圍分店將於下月10日結業，感謝街坊支持，對於無法繼續在天水圍服務深感遺憾。

領展今日回覆《am730》時重申，茶皇殿有關分店的租約已於去年11月6日屆滿，領展早於去年7月已通知茶皇殿不擬續約，並多次致函要求該商戶於租約屆滿日或之前騰空及還原上述舖位交還。由於該商戶已欠交多月租金、管理服務費及其他相關費用，且未有於限期前交還舖位，已構成逾期佔用及非法侵佔。領展指，已經循法律途徑申請收回該舖位，法院亦已作出判決，命令該商戶交還舖位及支付相關欠款，領展期望有關商戶遵從法院命令，妥善處理相關事宜。