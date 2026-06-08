啟德體育園獲「年度最佳場地」國際殊榮　派100元電子購物券慶祝

該獎項競爭激烈，入圍名單包括多個世界級場館，如曼徹斯特Co-op Live場館、愛爾蘭克羅克公園、利物浦希爾迪金森體育場、墨爾本漫威體育場及美國新澤西州大都會人壽體育場。體育園於開幕後短短一年迅速成為焦點並表現卓越，在全球舞台上脫穎而出。

作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園接連獲得國際獎項認可，並最新於2026 TheStadiumBusiness Awards中榮獲「年度最佳場地」殊榮。頒獎典禮已於上周三(3日)晚上假英國曼徹斯特老特拉福德球場舉行。

推動香港文化、體育及旅遊再創高峰

自去年3月1日開幕以來短短15個月內，體育園迅速重塑本地體育及現場演出活動的發展生態，並成為香港的「主場」。至今，園區已舉辦近150項國際及本地大型體育與娛樂盛事，吸引全球旅客雲集香江；啟德主場館及啟德體藝館的使用率接近九成，其中啟德主場館累計接待超過240萬名觀眾人次，票務表現位居全球第三、亞洲第一，成績有目共睹，成功吸納本地及國際市場的龐大需求。

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