世界盃｜蘭桂坊大電視直播賽事　嘉年華設攤位大派獎品

萬眾矚目的世界盃將於本週五凌晨正式開鑼，蘭桂坊協會今日(8日)宣布，由本周四起至7月20日決賽日，將一連六星期把蘭桂坊化身為世界盃狂熱勝地，啟動「Now TV@蘭桂坊-FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」活動，將分為兩個階段進行，除了安排大螢幕全天候直播、聯同區內商戶大派消費優惠與免費啤酒外，更會首度舉行大型街頭嘉年華。有酒吧負責人指，已陸續收到預約，睇好世界盃市道。
在首階段(6月11日至7月17日)期間，蘭桂坊將率先展開一連串主題預熱活動。除了在街頭巷尾設置特色主題裝置與打卡位外，蘭桂里大電視屏幕、「The Plaza」直播專區以及多間指定餐廳酒吧，將會全程完整播出本屆全數104場精彩賽事。此外，大會更同步推出總值高達30萬元的消費獎賞計劃，顧客憑累積消費單據即可參與大抽獎，凡於指定商戶用餐的顧客，更可免費獲贈啤酒一支。
隨着賽事進入決賽周，第二階段(7月18至20日)的「街頭嘉年華」將接棒登場。屆時由德己立街至和安里一帶，每日下午1時至晚上11時，不僅會擺放多個有獎遊戲攤位，更邀得花式足球員、現場樂隊及舞蹈員進行街頭激昂演出，現場更特設環球啤酒與美食專區，讓市民、球迷及環球旅客如同親臨決賽現場，一同高歌慶祝。
盛智文：決賽期人潮或如萬聖節
蘭桂坊集團主席盛智文表示，預期橫跨多晚的賽事將令蘭桂坊每晚爆滿，本屆擺脫疫情陰霾，區內20家酒吧餐廳宛如「超級體育場」；即使部分賽事為「通宵波」在凌晨三、四點直播，真正的球迷亦會留守狂歡，決賽期更可能湧現萬聖節般的人潮。
球迷包場「睇波兼食早餐」
與此同時，前線酒吧業界對這項體育盛事同樣寄予厚望。蘭桂坊酒吧負責人郭先生透露，在賽事前夕已接獲大量市民查詢直播詳情，目前陸續收到訂坐預約，甚至有50至60人的大型團體預約，準備包場「睇波兼食早餐」。郭先生強調，世界盃期間非但絕不加價，反而會加推各類精選優惠以回饋市民；為了配合凌晨的重量級賽事，酒吧的營運時間將會極為靈活，甚至已做好「24小時通宵營業」的準備，對今屆世界盃帶動的整體生意額感到非常樂觀。