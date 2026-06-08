世界盃｜蘭桂坊大電視直播賽事　嘉年華設攤位大派獎品

萬眾矚目的世界盃將於本週五凌晨正式開鑼，蘭桂坊協會今日(8日)宣布，由本周四起至7月20日決賽日，將一連六星期把蘭桂坊化身為世界盃狂熱勝地，啟動「Now TV@蘭桂坊-FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」活動，將分為兩個階段進行，除了安排大螢幕全天候直播、聯同區內商戶大派消費優惠與免費啤酒外，更會首度舉行大型街頭嘉年華。有酒吧負責人指，已陸續收到預約，睇好世界盃市道。

在首階段(6月11日至7月17日)期間，蘭桂坊將率先展開一連串主題預熱活動。除了在街頭巷尾設置特色主題裝置與打卡位外，蘭桂里大電視屏幕、「The Plaza」直播專區以及多間指定餐廳酒吧，將會全程完整播出本屆全數104場精彩賽事。此外，大會更同步推出總值高達30萬元的消費獎賞計劃，顧客憑累積消費單據即可參與大抽獎，凡於指定商戶用餐的顧客，更可免費獲贈啤酒一支。