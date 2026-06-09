熱帶氣旋名單今年新增9風名 香港提出點心上榜

廣東人一盅兩件深入人心，「點心」今年更躋身颱風命名名單。天文台公布，西北太平洋及南海熱帶氣旋命名名單今年新增9個名稱，包括高基、簡古維、點心、希比、船尾、蒂魯、娜尼、布拉帕及花斑，以取代原有的康妮、桃芝、萬宜、天兔、摩羯、艾雲尼、飛燕、山陀兒及潭美。當中「點心」由中國香港提出，是香港著名美食。新名稱已於颱風委員會第五十八屆會議上通過。

新增名稱各具文化及象徵意義。高基來自柬埔寨，指一種適合日常使用的大型硬木；簡古維由朝鮮提出，意為青蛙；點心由中國香港提出，反映本地飲食文化；日本則提供兩個名稱希比及船尾，分別指巨蛇星座和蛇，及船尾星座和船尾；蒂魯來自米克羅尼西亞，是楚克文化中一種正式而恭敬的問候方式；娜尼由韓國提出，意指鳥類或昆蟲的翅膀；布拉帕來自泰國，代表東方；花斑則由越南提出，是當地西北山區常見的豆科花卉。