熱帶氣旋名單今年新增9風名 香港提出點心上榜

廣東人一盅兩件深入人心，「點心」今年更躋身颱風命名名單。天文台公布，西北太平洋及南海熱帶氣旋命名名單今年新增9個名稱，包括高基、簡古維、點心、希比、船尾、蒂魯、娜尼、布拉帕及花斑，以取代原有的康妮、桃芝、萬宜、天兔、摩羯、艾雲尼、飛燕、山陀兒及潭美。當中「點心」由中國香港提出，是香港著名美食。新名稱已於颱風委員會第五十八屆會議上通過。
新增名稱各具文化及象徵意義。高基來自柬埔寨，指一種適合日常使用的大型硬木；簡古維由朝鮮提出，意為青蛙；點心由中國香港提出，反映本地飲食文化；日本則提供兩個名稱希比及船尾，分別指巨蛇星座和蛇，及船尾星座和船尾；蒂魯來自米克羅尼西亞，是楚克文化中一種正式而恭敬的問候方式；娜尼由韓國提出，意指鳥類或昆蟲的翅膀；布拉帕來自泰國，代表東方；花斑則由越南提出，是當地西北山區常見的豆科花卉。
多個造成重大破壞熱帶氣旋除名
天文台指，根據機制，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。是次被取代的多個名稱，均涉及2024年多場對菲律賓造成重大破壞的風災。其中颱風艾雲尼於2024年5月造成6人死亡，逾15萬人受災；超強颱風摩羯同年9月釀成21死、逾300萬人受影響。
此外，山陀兒帶來暴雨，引致多人傷亡；而潭美與康妮於同年10月接連侵襲，合共造成159人死亡、近千萬人受災，經濟損失高達184億菲律賓披索。至於桃芝、天兔及萬宜亦於11月相繼來襲，進一步加劇災情。至於飛燕則因在部分語言中帶有不雅含義而被剔除。
鴛鴦 鳳凰 彩雲 青馬俱「港產」颱風名
2026年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字，最新有由香港提出的點心外，還有鴛鴦、鳳凰、彩雲和青馬。
天文台表示，有關新名稱已於颱風委員會第五十八屆會議上通過。該委員會隸屬聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會及世界氣象組織，負責協調區內熱帶氣旋命名及監測工作。