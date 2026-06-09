蘭桂坊世界盃嘉年華 巨幕直播球賽 遊戲攤位大派獎品

萬眾矚目的世界盃決賽周將於周五凌晨開鑼，一眾球迷連同三五知己齊集酒吧，一同投入睇波浪潮！蘭桂坊協會昨宣布，由周四起至7月20日決賽日，將一連6星期把蘭桂坊化身為世界盃狂熱勝地，除安排大螢幕全天候直播、聯同區內商戶大派消費優惠與免費啤酒外，更首度舉行大型街頭嘉年華。有酒吧負責人指，已陸續收到預約，睇好世界盃市道。

蘭桂坊的「Now TV@蘭桂坊-FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」活動分為兩階段，首階段(6月11日至7月17日)期間，將率先展開一連串主題預熱活動。街頭巷尾設置特色主題裝置與打卡位外，蘭桂里大電視屏幕、「The Plaza」直播專區及多間指定餐廳酒吧，將全程完整播出本屆全數104場精彩賽事。此外，大會推出總值高達30萬元的消費獎賞計劃，憑累積消費單據即可參與大抽獎，凡於指定商戶用餐，可免費獲贈啤酒一支。

隨着賽事7月中進入終極決賽階段，包括季軍戰與冠軍決賽相繼上演，第二階段(7月18至20日)的「街頭嘉年華」將接棒登場。屆時由德己立街至和安里一帶，每日下午1時至晚上11時，會擺放多個有獎遊戲攤位，更邀得花式足球員、現場樂隊及舞蹈員街頭演出，並特設環球啤酒與美食專區，讓市民、球迷及環球旅客如同親臨決賽現場，一同高歌慶祝。