荃灣中心一期千戶停電停水 物管料最快今中午恢復

一殘疾院舍受停電影響

署理荃灣民政事務專員張澤豪表示，荃灣中心一期總掣房昨早有變壓器著火，導致部分樓宇停電。事件亦影響一間殘疾院舍，已聯絡社署跟進，中電已安排後備電源提供最基本電力供應，院舍暫時沒有供電問題；至於需要用到醫療儀器的院友已獲適當安排。

張澤豪說，為了讓受影響居民有地方休息及洗澡，當局會開放4個臨時庇護中心，荃灣中心附近的荃景圍體育館亦於昨晚7時起開放。

有居北京樓中層的街坊指，同住家人於昨午已通知單位停水停電，曾致電管理處「打極都唔通」，後來在其他街坊口中才知悉有電力設施曾有火警。因家人是長者停電後沒有升降機，加上落樓後又不知去何處，故選擇留守家中。她指，雖然政府開放庇護中心，但因家人拒絕離家，她考慮買少許食物再爬樓梯回家倍伴。她笑指，幸好近日下雨，溫度較前兩天低，「晚上瞓覺無冷氣都忍到，但無水涼沖就慘啲，同埋無電、手機電要慳住用，依家最希望唔好真係等到明天才有返水電。」