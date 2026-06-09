粵車南下增5市涵蓋大灣區 半年預約出行達6700架次

粵車南下計劃實施已半年，政府表示累計預約出行數目達6,700架次，整體運作有序暢順，宣布計劃下周一將加入深圳、東莞等大灣區5個城市，即涵蓋整個大灣區，並於下月將入境市區的名額倍增至每日200個，長遠目標明年首季把計劃擴至全個廣東省。有餐飲業相信，新安排可吸引更多高消費力旅客來港旅遊和消費，亦有旅遊業界認為會催生小型包團「精品遊」等旅遊產品，建議車隊的士可「升級」夥拍旅行社接待高端旅客。 去年12月實施的粵車南下計劃，運輸署截至上月底已批出約8,400個入境市區申請，累計預約出行數目約6,700架次，在上月初的內地五一黃金周更超額預約兩至三倍。在考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家反應和市民適應程度後，粵港政府同意今年中把計劃擴展至深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶，即涵蓋大灣區全部9個內地城市，又會把入境市區部分配額，從現時每日100輛倍增至200輛，停留日數維持最多3日。

目標明年擴至全廣東省 新增城市的粵車，下周一起可使用港珠澳大橋香港口岸自動化停車場的「易泊飛」服務，自駕到港及泊車後再轉車到香港國際機場轉乘飛機；自駕進入市區則會在下月25日起推出，新增城市的粵車即日起可向內地部門登記抽籤。另外，下月25日會同時推出「易泊遊」服務供全部9個內地城市粵車使用，自駕旅客在口岸停車場泊車後，可轉乘接駁巴士前往大橋香港口岸入境。港府表示，粵港雙方將持續留意實施安排並視乎情況，目標明年首季或之前擴展至全廣東省21個城市。

香港餐旅業協會主席梁熙指，計劃新安排能夠回應早前出現進入市區名額供不應求的情況，便利更多旅客來港遊玩，包括吸引更多高消費力旅客來港，提振各行各業。他說，數據顯示大部分粵車南下旅客都會過夜，而自駕旅客多為中產及以上的高消費群體，較其他旅客有更大機會遊覽非傳統市區旅遊區，相信能從不同方面帶旺香港市道，而入市區計劃在下月底擴展，亦有助把握暑假旺季。 崔定邦料闢「精品遊」模式 旅遊促進會總幹事崔定邦認為，入境名額和人數規模擴大有助發展更多旅遊模式，例如車隊的士可「升級」夥拍旅行社，針對高端旅客推出度身訂做的精品遊「小型包團」，在大橋香港口岸接載他們遊覽本港，形容這種新模式「價單高、收入好」，期望這些新旅遊產品可在今年暑假的旅遊高峰期。他又說，內地人特別是大灣區城市的市民都鍾情本港航空公司，相信「易泊飛」有助吸引到更多人來港轉機；他們也可透過「易泊遊」輕鬆抵港，然後轉車到亞洲國際博覽館參與節目和活動。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌說，計劃半年以來整體運作暢順，但仍有車窗玻璃標準差異、違例停車等「適應性問題」，他相信名額增加至200輛車之後，本港仍有足夠容量吸納，對香港整體交通影響較輕微。不過，他提到港珠澳大橋珠海口岸目前在旺季會出現較嚴重擠塞，認為日後如果要進一步增加名額，相關設施要進一步改善。