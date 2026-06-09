粵車南下｜陳宗彝倡開放深圳灣等口岸　免粵車「兜大圈」來港

「粵車南下」由7月25日起擴展至大灣區9個城市，每天入境市區的預約名額亦提升至200個。立法會議員陳宗彝今早(9日)在港台節目表示，今次安排屬於循序漸進的合適做法，「港車北上」早已實施，基於國際慣例，兩個城市合作會有對等安排，所以「粵車南下」有此安排非常合理。
陳宗彝指出，自駕遊的旅客通常具備較高消費力，計劃能吸引更多「兩代同堂」或「三代同堂」的家庭客，名額增加後能進一步優化本港酒店業的客源組合，並有助推動「區區有旅遊」。不過，目前「粵車南下」主要經港珠澳大橋入境，這對於江門、中山、珠海等城市較為便利，但隨着計劃擴展至深圳、東莞及惠州等城市，車主要特意「兜大圈」經港珠澳大橋來港，將大幅減低吸引力。他關注未來會否開放深圳灣、香園圍等口岸供粵車使用，以發揮新增城市的實際經濟效益。
內地司機在港交通意外率極低
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培亦對有序擴展「粵車南下」表示歡迎，過去接獲不少內地車主查詢，這批潛在客戶多屬中產階層，願意花費於購物、住宿及旅遊，而且自駕能達致「點到點」的便利，比起乘搭地鐵及支付昂貴車資，更具吸引力。
對於不少市民憂慮「粵車南下」會加劇本港交通擠塞，李耀培分析每日名額增至200個，假設每輛車都停留3日，全港同一時間最多只有約600輛相關車輛，加上不少旅客選擇「兩日一夜」，估計實際數量僅約400至500輛，而數據顯示這批內地司機在港的交通意外率極低，甚至少於部分本地職業司機，市民毋須過分擔心。他又建議，全港商場、酒店及景點的停車場應盡快全面安裝「車牌識別系統」，省卻司機伸手拍卡或尋找八達通的麻煩，不僅便利內地旅客，亦能受惠本地車主。