粵車南下｜陳宗彝倡開放深圳灣等口岸　免粵車「兜大圈」來港

「粵車南下」由7月25日起擴展至大灣區9個城市，每天入境市區的預約名額亦提升至200個。立法會議員陳宗彝今早(9日)在港台節目表示，今次安排屬於循序漸進的合適做法，「港車北上」早已實施，基於國際慣例，兩個城市合作會有對等安排，所以「粵車南下」有此安排非常合理。

陳宗彝指出，自駕遊的旅客通常具備較高消費力，計劃能吸引更多「兩代同堂」或「三代同堂」的家庭客，名額增加後能進一步優化本港酒店業的客源組合，並有助推動「區區有旅遊」。不過，目前「粵車南下」主要經港珠澳大橋入境，這對於江門、中山、珠海等城市較為便利，但隨着計劃擴展至深圳、東莞及惠州等城市，車主要特意「兜大圈」經港珠澳大橋來港，將大幅減低吸引力。他關注未來會否開放深圳灣、香園圍等口岸供粵車使用，以發揮新增城市的實際經濟效益。