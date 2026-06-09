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出版：2026-Jun-09 11:41
更新：2026-Jun-09 11:41

搵工｜飛躍新一頁招聘會提供逾2700職位空缺　月薪最高達2.5萬元

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飛躍新一頁招聘會提供逾2700職位空缺，月薪最高達2.5萬元。(資料圖片)

飛躍新一頁招聘會提供逾2700職位空缺，月薪最高達2.5萬元。(資料圖片)

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勞工處於周四(11)及周五(12)在大埔東昌街社區會堂舉行飛躍新一頁招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

為期兩日的招聘會共有近50間機構參加，合共提供逾2,700個不同行業的優質職位空缺，其中近2,100個來自飲食業、零售業及物業管理業。招聘會每日分別約有25間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括分店經理、市場推廣主任、運營助理、物業維修技工、控制室主任、公司司機、會計主任、文員、平面設計師、食品品質檢測員、康樂事務助理、診所助理、廚師、美容顧問、珠寶銷售顧問、包裝員、店務員和保安員等。求職人士如欲了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站

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94%要求中六或以下

在是次招聘會中，約81%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約94%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約55%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於本周四及周五上午11時至下午5時半在大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓一樓東昌街社區會堂舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

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