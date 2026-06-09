搵工｜飛躍新一頁招聘會提供逾2700職位空缺　月薪最高達2.5萬元

勞工處於周四(11日)及周五(12日)在大埔東昌街社區會堂舉行飛躍新一頁招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

約 94% 要求中六或以下

在是次招聘會中，約81%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約94%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約55%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於本周四及周五上午11時至下午5時半在大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓一樓東昌街社區會堂舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。