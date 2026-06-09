Tyson Yoshi被指拒付演唱會光碟製作貨款 製作公司入稟追64萬

男歌手Tyson Yoshi去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會，有製作公司指事後與Tyson Yoshi達成合作協議，將製作1,000套演唱會光碟，但Tyson Yoshi一方事後卻拒絕接收貨品及付款。製作公司昨日（8日）入稟區域法院控告Tyson Yoshi及其兩間相關公司違約，追討至少約64萬元。

入稟狀指，原告公司從事產品設計業務，過往亦曾向被告提供類似的服務。宏星娛樂負責為Tyson Yoshi處理商業及財政事務，Cart Cart Cart則處理音樂和娛樂製作。

原告和三名被告於去年12月29日以電話達成協議，原告方將就Tyson Yoshi的「The Villain Live in Hong Kong」演唱會設計及製作1,000套藍光CD套裝，總價格為64.1萬元；雙方分別透過文字、WhatsApp訊息和電話溝通達成協議原告方也透過WhatsApp發送3個不同產品方案及報價給被告一方。

被告一方在2026年1月7日回覆及同意訂購1,000套產品，但由於被告一方未能提供音檔和影片等，故相關產品發貨期延至同年3月。原告在2月7日向被告方發出發票，被告方一直未有繳付上述款項，並在2月24日通知原告，提出取消協議及拒絕接受原告發貨。