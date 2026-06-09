兩度製作煽動紙張拋出安達邨單位外　55歲地盤工判囚10個月

一名地盤工人在2024至2025年間的國慶翌日及立法會換屆選舉前兩日，製作具煽動意圖的紙張並拋出住所外。他早前承認兩項控罪，總裁判官蘇惠德今日(9日)於西九龍裁判法院判刑時指，被告選擇在特別日子將針對性句子拋出單位，屬有預謀有計畫，終判囚10個月。 被告黃振輝，報稱地盤工人，承認兩項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。控罪指，他於2024年10月2日及2025年12月5日在香港，兩度出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作寫有陳述的紙張，將該等紙張從九龍觀塘安達邨禮達樓12樓某單位拋出公眾地方。

房屋署表示會收回公屋單位 辯方求情指，被告原本收入穩定，足以維持自己及女兒的生計，惟之前社會環境出現變化，導致被告就業機會減少，由全職變為散工，經常在家投閒置散。辯方另稱，房屋署表示會因本案收回被告的公屋單位，被告須向上訴委員會處理，奈何被告現還押中，只能依靠其女友轉告消息。被告因一時衝動犯下本案，導致其女友及女兒感到徬徨，惟被告舉動比在網上發布煽動言論的影響力較低，被告亦只是一時的情緒發洩，沒有任何煽動意圖，因受網上貼文誤導才犯下本案，現已深感後悔，望法庭輕判。

刻意選擇特別日子犯案 蘇官判刑時指，儘管涉案59張紙隨意散落在街道上，對公眾造成的實際關注及影響相對短暫，亦缺乏如互聯網等媒介所具備的持續性及廣泛傳播效果，但被告刻意選擇在具特別象徵意義的日子前後犯案，更事先將紙張剪裁成小塊，以增加散播範圍及擴大接觸層面，並非即興而為，屬有預謀及計畫犯案。 蘇官另斥，被告不但明確教唆他人殺害警員、內地居民及政府官員等，亦試圖將暴力行為合理化，危害社會安全。被告又刻意將警隊污名化，將其描繪為腐敗及濫用職權，從而煽動他人產生仇恨與敵意，並以具強烈貶抑性的歧視稱呼，將內地居民非人性化，破壞社會和諧。被告另鼓吹選民杯葛選舉，意圖削弱公眾對政府及選舉制度的信心。

案件編號：WKCC2368/2026