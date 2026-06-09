43歲男子強姦12歲智障姪女 求情指育有16歲智障兒 官歎為何沒同理心

大伯涉多番性侵輕度智障12歲女姪女，他今日（9日）在高等法院承認強姦、非法肛交和非禮等5罪，他求情時透露他有女友並有一名也是輕度弱智的兒子，要求輕判。法官張慧玲聞言不禁稱，被告也有輕度智障兒子，為何他對事主卻欠同理心，張官把案件押後至7月21日判刑，以索取被告的心理報告。

求情指育有16歲智障兒

辯方求情時稱，事主X因事件患有創傷後遺症，但望法官考慮因被告認罪，令X不用出庭作供覆述經歷。惟張官指被告的16歲兒子，同是輕度智障人士，質疑被告為何對事主又欠同理心，且被告當時亦有女友，卻仍要侵犯事主。