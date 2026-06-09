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出版：2026-Jun-09 17:34
更新：2026-Jun-09 17:34

43歲男子強姦12歲智障姪女 求情指育有16歲智障兒 官歎為何沒同理心

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高等法院。（資料圖片）

高等法院。（資料圖片）

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大伯涉多番性侵輕度智障12歲女姪女，他今日（9日）在高等法院承認強姦、非法肛交和非禮等5罪，他求情時透露他有女友並有一名也是輕度弱智的兒子，要求輕判。法官張慧玲聞言不禁稱，被告也有輕度智障兒子，為何他對事主卻欠同理心，張官把案件押後至721日判刑，以索取被告的心理報告。

求情指育有16歲智障兒

辯方求情時稱，事主X因事件患有創傷後遺症，但望法官考慮因被告認罪，令X不用出庭作供覆述經歷。惟張官指被告的16歲兒子，同是輕度智障人士，質疑被告為何對事主又欠同理心，且被告當時亦有女友，卻仍要侵犯事主。

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被告強姦X並要求口交及肛交

案情指，女事主X案發時12歲，患有輕度智障，被告是X父親的哥哥，故被告是X的大伯。被告與父親和胞弟所住的村屋相連。事主X2021年起在寄養家庭居住，周未才會回家。本案三次事件，均發生於20237月至8月，X周未回家時發生。X在首次事件發生時，她在被告的村屋玩手機，被告隔著X的衣服摸胸和私處，繼而拉開她的褲管，並把她強姦。X感到痛楚並叫被告停止，被告繼而要她口交，她感不適並想嘔吐。在第二次事件時，X在被告家看電視，被告突拉開X的褲管，並與X肛交，X因感到痛楚大叫，被告則用手掩她的咀。被告在第三次事件時，伸手入X的衣服內，摸她的胸和私處。

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X20239月，把事件告知寄養家長，家長報警。被告被捕後，承認摸X的胸和私處，又指與X性交和肛交時，沒有使用安全套。

被告YCL，43歲，無業。他承認強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、與21歲以下女童X作出肛

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