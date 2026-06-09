兒童醫院13歲危殆女童急需心肺移植　醫管局緊急呼籲捐贈

醫管局呼籲一名在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫的13歲女童急需進行心臟及肺移植，她現時情況危殆。(資料圖片)

醫管局稱一名在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫的13歲女童急需進行心臟及肺移植，她現時情況危殆。局方響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟及肺，遺愛人間延續大愛。合適捐贈者條件的血型為O型，身高為130至150厘米。

合適捐贈者血型需O型 身高130至150厘米

女童名叫「晴晴」，血型為O+，體重25公斤，她肺高壓及心臟衰竭，於兒童深切治療部留醫，依賴體外膜氧合器（俗稱人工心肺機extracorporeal membrane oxygenation）支援生命，她情況危殆，急需進行心臟及肺移植，否則隨時會出現心律不正、腦出血、中風、感染、多重器官衰竭等併發症而有生命危險，心臟及肺移植是目前唯一能延續生命的方案，她已納入心臟及肺移植輪候名單，是同體型病人的首位。