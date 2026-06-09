兒童醫院13歲危殆女童急需心肺移植　醫管局緊急呼籲捐贈

醫管局稱一名在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫的13歲女童急需進行心臟及肺移植，她現時情況危殆。局方響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟及肺，遺愛人間延續大愛。合適捐贈者條件的血型為O型，身高為130至150厘米。
合適捐贈者血型需O型 身高130至150厘米
女童名叫「晴晴」，血型為O+，體重25公斤，她肺高壓及心臟衰竭，於兒童深切治療部留醫，依賴體外膜氧合器（俗稱人工心肺機extracorporeal membrane oxygenation）支援生命，她情況危殆，急需進行心臟及肺移植，否則隨時會出現心律不正、腦出血、中風、感染、多重器官衰竭等併發症而有生命危險，心臟及肺移植是目前唯一能延續生命的方案，她已納入心臟及肺移植輪候名單，是同體型病人的首位。
晴晴患有先天性心臟病，歷年曾接受多次心臟手術，伴有肺動脈高壓，需接受藥物及氧氣治療，一直於香港兒童醫院心臟科跟進。5月9日她因心律不正到公立醫院急症室求診，5月12日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。5月16日起其情況持續惡化，開始接駁體外膜氧合器，曾經出現全身抽搐，電腦掃描顯示腦硬膜下出血。
盡快通過程序向內地求助
鑑於有關病人的情況十分危急，醫管局除了積極在本地為病人尋找合適的心臟及肺外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。發言人強調，當尋獲合適的心臟和肺時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。