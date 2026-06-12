金門觀光產業亮相第 40 屆香港國際旅遊展 港澳市場成旅遊客源新契機

位於廈門灣九龍江口，由12個島嶼組成的金門，昔日曾為重要戰地，不僅以悠久的歷史與深厚的閩南古厝文化底蘊聞名，更憑藉近年來的建設發展，逐漸轉型成為兼具古今特色的旅遊勝地。從保存完整的閩南聚落，到現代化的交通地標，金門展現出文化與建設交織的獨特魅力，吸引著來自世界各地的旅客。

中西建築南洋文化匯聚 金門擁有超過1,600年的歷史，完整保存了閩南文化。走進古樸的閩式聚落，能感受到當地人悠閒的生活步調。古厝屋頂的燕尾造型，勾勒出最美麗的天際線。早期金門人遠赴南洋發展，返鄉後將南洋建築特色融入洋樓，形成中西合璧的風格，其中最具代表性的便是「得月樓」。俗諺「有水頭富 ‧ 無水頭厝」更凸顯水頭聚落的獨特性，來到金門絕不能錯過。

金門大橋與廈門夜景 除了深厚的歷史文化底蘊，金門在現代建設上的新風貌，也形成古今交融的獨特魅力。2022年正式通車的金門大橋，連結大小金門，讓旅客能更完整地暢遊各大景點。這座橋不僅是交通要道，更是金門的重要地標，象徵著傳統與現代的融合。 站在金門大橋上遠眺，夜幕低垂時能欣賞到對岸廈門的璀璨夜景。閃爍的燈火與橋身的光影交織，形成一幅壯麗的景致，讓旅客感受到兩岸城市交融的獨特氛圍。

金門大橋

積極拓展多元旅遊客源 港澳市場成首選 近年來，金門縣政府以「開拓多元旅遊客源」為施政重點，帶領縣府團隊有序推動金門觀光朝永續發展邁進。為提升金門國際觀光能見度並推進「小三通」旅遊動能，縣府積極尋求多元市場的合作與交流。 在此政策導向下，金門縣政府將目光與資源聚焦港澳市場，並委派金門觀光處處長許績鑫率團躬逢其盛，參與昨日起（11日）在香港會議展覽中心舉辦的第 40 屆香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）。藉著設置「金門形象館」、推介特色旅遊產品及傳統文化互動體驗 —— 展示金門文化、人文、生態及美食等多元觀光資源，深化與香港旅遊市場的交流合作，以進一步拓展金門在國際旅遊舞台上的影響力。

縣府甚至將金門傳統民俗活動「博狀元餅」也搬進展館，讓民眾親身體驗「一秀、二舉、三紅、四進、對堂、狀元」的擲骰樂趣，勢必令現場骰子聲與歡笑聲交織彼落。值得一提的是，縣府今次還特意邀請俏潑靈動的三太子跨海到香港演出，向香港民眾展示金門傳統信仰與民俗藝術魅力，並同時宣傳迎城隍慶典活動。 現場除網羅貢糖、花生荖、一條根、文創吊飾及阿特盲盒等特色好禮，更特別準備結合金門與香港意象的特調飲品「夢幻相連」（金門高梁＋香港奶茶）供香港民眾試飲，讓金門與香港的文化巧妙交融。 同時，展會同步推廣「金門行動旅服」數位旅遊服務平台，提供旅客智慧化旅遊資訊與便利服務，透過掃碼關注、有獎互動等活動，贈送一系列金門特色紀念品。

期望明年活動規模擴大 迎金門馬拉松20週年 金門縣觀光處處長許績鑫表示：「金門除了深厚的歷史文化，還擁有豐富多樣的美食，以及便捷的交通網絡。金門與廈門僅相距約30分鐘航程，每日有24船班往返，讓旅客能輕鬆往來兩地，體驗不同的風情。此外，今年的金門國際馬拉松更即將迎來第20週年紀念，所以我們正積極擴大活動規模，期望反映大家對明年盛事的期待。」



將在2027年1月展開的金門國際馬拉松也在展會期間提前暖身宣傳，向香港跑旅市場介紹金門兼具運動觀光與海島風情的特色魅力。金門馬拉松賽道串聯戰地史蹟、閩南聚落、海岸景觀及田園風光，讓跑者在運動之餘也能深度體驗金門的人文與自然景觀。



攤位號碼: P101

ITE Hong Kong 2026 綜合第40屆香港國際旅遊展（休閒）和第21屆商務會獎旅遊展

日期及開放時間 / 入場費： 6月12日(五)* 14:00 – 18:00 / $35 6月13日(六) 10:00 – 19:00 / $25 6月14日(日) 10:00 – 17:00 / $25



*開放予業界人士及公眾 地點: 香港灣仔會議展覽中心1號館