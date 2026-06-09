都大新校舍大樓今日動土 打造19層「社區健康樞紐」預計2031學年啟用

香港都會大學今日(9日)舉行何文田常盛街與佛光街交界斜坡用地的新校舍大樓舉行動土典禮，校方指，新大樓定位為「社區健康樞紐」，將是都大為香港以至國家培育卓越專業人才、促進跨學科學習的教研據點，並成為大學推展社區健康教育與服務的重要平台，促進大學與社區長遠發展，造福社群。 新校舍樓高19層，佔地約3,530平方米。項目落成後將帶來約31,770平方米的總樓面面積，可容納最多3,200名學生，預計於2031/32學年起陸續投入運作。 大樓將結合教學、研究及學生活動空間，設有跨學科研究中心、可容納約600人的多用途演藝廳、多媒體演講廳與教室、圖書館、戶外學習空間，以及附設平台花園及多用途禮堂等先進設施。

新大樓其中兩座行人天橋將開放予公眾使用，並配備無障礙升降機，連接毗鄰的都大正校園與賽馬會健康護理學院，方便師生及居民往來校園與社區。大樓亦將透過增種的植物與綠化牆，優化校園與周邊社區的綠化環境。 教學將涵蓋臨床醫療護理、心理學等課程 校長林群聲表示，新校舍將進一步鞏固都大在教學及研究方面的實力，大樓內兩項主 要設施——綜合健康中心及跨學科研究中心，將發揮重要作用︰前者既可為護理相關 課程學生提供職場培訓，亦為社區提供健康服務；後者則推動具社會影響力的研究， 助力都大持續發展成為香港領先的應用科學大學。

他續指，新校舍大樓的規劃建基於大學對「全方位健康」的信念——健康不僅限於生理層面，更延伸至心理、精神、社交及環境等層面。因此新校舍的教學將涵蓋臨床醫療護理、心理學、幼兒教育、以至運動及商業管理等課程。

政務司司長陳國基在典禮上致辭時說，作為香港首間應用科學大學，都大已確立清晰而具優勢的定位，致力提供職業專才教育。這不單是推動人力發展的關鍵動力，更為年輕一代開拓充滿前景的出路。」他表示，此舉呼應了國家「十五五」規劃中，促進教育、科技、人才一體化發展的方向。 他又指，全新的「社區健康樞紐」將支援跨學科的護理及健康科學教育與研究，全面配合都大作為應用科學大學的策略發展方向，並進一步深化都大與業界的緊密聯繫，培育新一代具備實戰能力的專業人才；最重要的是，新校舍將可讓更多學生接受優質的應用教育，為他們裝備所需的技能與知識，日後能以專業能力、創新精神與同理心服務社會。

黃天祥：大學定必善用捐款 校董會主席黃天祥指，新校舍大樓將為師生提供先進的教研設施，構建更理想的研究及學習環境。這不僅是大學推動教育、科技與人才培養深度融合的重要一步，亦充分體現大學積極響應國家「十五五」規劃，助力香港發展成為國際科技創新中心。另外，他又代表大學，衷心感謝特區政府及相關部門、立法會和九龍城區議會對新校舍大樓項目的指導與支持。他亦再次向伍絜宜慈善基金早前慷慨捐贈三億港元支持新校舍大樓的發展，致以摯誠謝意，強調大學定必善用捐款，弘揚都大教育理念，培育人才。