商售天馬影視股權涉內幕交易 黃百鳴囚5個月罰款近10萬

資深電影製作人、商人黃百鳴早前被裁定內幕交易罪成，昨日判決；裁判官指，被告對香港電影業作出非凡貢獻，但其行為影響公眾對香港證券市場的信心，判囚5個月，罰款99,720元，並須向證監會支付約37萬元訴訟及調查費用。黃獲准保釋等候上訴。

裁判官高偉雄表示，同意黃百鳴對香港電影業作出非凡貢獻，亦相信他年事已高，重犯機會不高，其妹在相關交易中獲得的實際利益，對比同類案件不算十分大。惟被告行為影響公眾對香港證券市場的信心；即使其背景良好，對電影業貢獻甚多，甚至因本案聲譽受損、承受心理壓力，但亦不能構成判緩刑或社會服務令的理由。考慮到黃百鳴的角色及他的妹妹獲得的利益，將量刑起點定為9個月監禁。被告自被證監會調查至定罪，達8年半時間，不明朗因素亦為他和家人帶來焦慮，加上他一向熱心公益，酌情扣減4個月刑期，總判囚5個月，並須罰款99,720元。