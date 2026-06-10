13歲女童危殆須心臟及肺部移植 醫管局籲捐出離世親人器官

13歲女童「晴晴」急須進行心臟及肺移植，目前於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。醫管局指，響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟及肺，遺愛人間延續大愛。合適捐贈者條件是血型為O型，身高130至150厘米。

晴晴患有先天性心臟病，歷年曾接受多次心臟手術，伴有肺動脈高壓，須接受藥物及氧氣治療，一直於香港兒童醫院心臟科跟進。5月9日她因心律不正到公立醫院急症室求診，5月12日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。5月16日起其情況持續惡化，開始接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，曾經出現全身抽搐，電腦掃描顯示腦硬膜下出血。