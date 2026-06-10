七一回歸29周年優惠出爐 送7.1萬張港鐵車票 M+故宮免費入

香港即將迎來回歸29周年，社會各界亦在周年前後推出一系列慶祝活動和優惠。行政長官李家超公布多項七一回歸優惠，其中港鐵會送出7.1萬張單程車票，還有過千間食肆及商戶提供各項優惠；博物館指定展覽、康文署多個室內及戶外設施七一當日均免費開放。李家超指，鼓勵更多企業和機構加入，讓香港在回歸29周年的大日子全城共同慶祝。
李家超昨出席行政會議前表示，政府正推動各種優惠措施，涉及5個方面。首先是公共交通優惠，包括送出7.1萬張單程車票；機場快綫11歲以下小童免費、60歲以上市民及學生半價；市民可免費乘坐電車，並可免費乘搭多條渡輪航線。港鐵透露，將以抽獎形式送出7.1萬張免費本地單程車票，每名MTR Mobile登記用戶可於7.1當日早上9時至下午6時開啟MTR Mobile及進入抽獎頁面點擊抽獎按鈕，即時獲知結果。港鐵商場將於6月29日透過MTR Mobile「一Click即搶」送出2.22萬份港鐵商場電子優惠券。
多個旅遊消閒文化設施有優惠，如西九文化區M+指定展覽、香港故宮文化博物館的所有專題展覽在七一都是免費開放。康文署將於7月1日開放多項收費設施予市民免費使用，包括羽毛球場、健身室、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。市民可於6月14至20日期間透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可包括3個選項。
海洋公園將推出「一票雙遊」的優惠門票；昂坪360、山頂纜車亦有折扣優惠。另外，包括14個活化歷史建築夥伴計劃以及古蹟辦等都有免費入場或不同折扣優惠。香港賽馬會亦於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。
1,000間食肆和商戶設優惠送禮品
至於飲食和消費方面，初步超過1,000間食肆和商戶，以及約100個商場和多間大型百貨公司、食環署部分街市、機場、科學園、數碼港商場等，都有不同優惠折扣和禮品。
當局昨在專題網站公布各項慶祝活動和優惠詳情，而各個部門和機構都會繼續更新相關的慶祝資訊。李家超指，感謝各界響應為市民提供各種活動和優惠。亦鼓勵更多企業和機構陸續加入。