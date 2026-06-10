七一回歸29周年優惠出爐 送7.1萬張港鐵車票 M+故宮免費入

香港即將迎來回歸29周年，社會各界亦在周年前後推出一系列慶祝活動和優惠。行政長官李家超公布多項七一回歸優惠，其中港鐵會送出7.1萬張單程車票，還有過千間食肆及商戶提供各項優惠；博物館指定展覽、康文署多個室內及戶外設施七一當日均免費開放。李家超指，鼓勵更多企業和機構加入，讓香港在回歸29周年的大日子全城共同慶祝。

李家超昨出席行政會議前表示，政府正推動各種優惠措施，涉及5個方面。首先是公共交通優惠，包括送出7.1萬張單程車票；機場快綫11歲以下小童免費、60歲以上市民及學生半價；市民可免費乘坐電車，並可免費乘搭多條渡輪航線。港鐵透露，將以抽獎形式送出7.1萬張免費本地單程車票，每名MTR Mobile登記用戶可於7.1當日早上9時至下午6時開啟MTR Mobile及進入抽獎頁面點擊抽獎按鈕，即時獲知結果。港鐵商場將於6月29日透過MTR Mobile「一Click即搶」送出2.22萬份港鐵商場電子優惠券。