大埔宏福苑五級火｜警方及廉署落案起訴7人及兩間公司涉誤殺等　指檢驗人員涉扮演橡皮圖章

警方及廉署在案件提堂後交代最新調查進展

大埔宏福苑五級火導致168人死亡，警方及廉署今日落案起訴7人及兩間公司，涉誤殺等25項控罪。在控罪書公開了死者名單，是首次公開。 落案起訴25項控罪 經調查及向律政司索取法律意見後，警方及廉署今日落案起訴7人及兩間公司，涉及誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正，以及逃稅共25項控罪。司法機構網頁顯示，首案9名被告依次為工程顧問公司「鴻毅」董事黃俠然、總承建商宏業董事侯華健、何建業、鴻毅註冊檢驗人員吳躍、黃俠然朋友洪國偉、黃俠然妻子鍾素芬、鴻毅職員李敏、鴻毅建築師有限公司、宏業建築工程有限公司，被控串謀詐騙等罪。次案5名被告依次為何建業、吳躍、黃俠然、宏業建築工程有限公司、鴻毅建築師有限公司，被控誤殺罪。

控方在庭上透露，鴻毅董事黃俠然涉嫌在工程中詐騙房屋局獨立審查組，使政府部門以為有妥善檢測人員確保工程安全。而宏業董事侯華健，曾向宏福苑業主立案法團隱瞞過往定罪紀錄。控方又指註冊檢驗人員吳躍及洪國偉，涉嫌扮演「橡皮圖章」的角色，沒有盡應有責任，就86個大維修工程簽署文件。

控方表示由於廉政公署需時調查電子紀錄、屋苑文件，及銀行戶口之間的資金流動，申請押後至9月2日再審。控方透露將有9名鴻毅前員工及1名宏業前員工出庭作證。控方以案件性質嚴重、證據充分，被告有潛逃風險為由反對各被告保釋。法官批准宏業董事侯華健，及鴻毅註冊檢驗人員鍾素芬保釋，其餘5人還柙候訊。

警方及廉署在案件提堂後交代最新調查進展，警方表示至今拘捕了35人，發現負責宏福苑維修工程的公司及負責人士，在監管施工物料及程序上涉嫌嚴重違反謹慎責任，有嚴重疏忽。調查顯示大維修工程存在各問題，包括使用非阻燃安全網及帆布、使用易燃發泡膠板、移除樓梯走火通道窗戶，以開設「生口」方便工人進入外牆棚架。有關行為涉嫌嚴重影響樓宇防火安全，令火勢迅速蔓延，及阻礙逃生。 廉署則交代從多方面證據及多名證人取得突破性進展，發現有人涉嫌在總承建商招標過程造假，鴻毅公司及董事黃俠然涉嫌串通宏業公司及董事候華健、何建業，在回標分析報告中隱瞞宏業過去的訴訟紀錄、誇大宏業評分，以詐騙宏福苑法團及業主，令宏業中標取得總值逾3億元的大維修合約。

另外，在工程監督上涉嫌造假，鴻毅公司及董事黃俠然涉嫌串通聘用的檢驗人員吳躍以及朋友洪國偉，誘騙房屋局獨立審查組，訛稱在宏福苑及多個屋苑驗樓及大維修工程會履行、或已履行註冊檢驗人員的法定職能，事實上吳躍無履行應有職責。 此外，有人涉嫌清洗犯罪得益。過去6年鴻毅先後承接多個屋苑維修工程顧問合約，鴻毅董事黃俠然及妻子李敏，涉嫌透過鴻毅銀行戶口及個人戶口處理懷疑貪污得益，涉及4,000萬元，大部分存入鴻毅戶口的存款無單據解釋款項來源。

還有涉案人士在廉署調查期間企圖妨礙司法公正，洪國偉涉嫌協助黃俠然隱藏接近60萬元現金，懷疑是宏業予黃俠然的部分賄款。洪國偉同時涉嫌在大火後，誘使註冊檢驗人員吳躍偽造檢驗文件，向房屋局獨立審查組作虛假陳述。