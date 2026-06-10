猴痘｜58歲男訪旺角「胡同」後 下身出皮疹證中招

旺角同志場所「胡同」再錄得一宗有流行病學關連猴痘確診個案，涉一名58歲男子。衞生署衞生防護中心周二（9日）表示，現時已發現五宗與「胡同」有流行病學關連的個案，包括首兩宗中國內地通報的個案，他們互不認識，全部在該處所與陌生人進行高風險活動。

中心指個案涉及一名58歲男子，他透過中心早前發出的新聞稿得悉旺角上海街一所名為「胡同」的處所上月曾出現猴痘確診個案，由於他亦曾於5月23日到過「胡同」並在處所內有高風險接觸，其後於6月3日發現下身出現皮疹，遂於6月5日前往油麻地綜合治療中心求醫，並告知醫護人員相關的高風險接觸史。醫護人員隨即安排他採樣化驗，樣本經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。中心已安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。

中心一直設法聯絡曾於5月1日或之後到訪「胡同」的人士，並向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。現時已成功聯絡超過300名曾於當日或之後到訪該處所的人士，並於日前發現兩宗確診個案在潛伏期曾在「胡同」進行高風險活動。中心再次呼籲曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，致電中心設立的猴痘熱線（2125 2373），以提供健康評估及建議，熱線每日上午9時至下午6時運作。由於調查仍然進行中，「胡同」由5月26日起暫時關閉。

此外，中心與香港愛滋病基金會合作，由上周六（6日）起在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，直至下周三（17日）。