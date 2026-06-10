巴士迷衝馬路拍攝干擾操作偶有發生　議員關注政府會否規管

近年涉及巴士迷的爭議和不良行為偶有發生，包括在馬路拍攝、干擾巴士操作或與其他乘客、車長爭執等。有立法會議員指出，近年分別接連發生巴士迷之間、與車長和與乘客的爭執事件，對巴士行車安全及車廂秩序造成負面影響，關注當局會否審視法例增加對阻礙或干擾巴士行為的規管。運輸及物流局局長陳美寶表示，已有現行法例涵蓋行人於道路上作出危害其本人或他人安全的不當行為，違者可罰款2,000元。

馬路拍攝或違例可罰2000元

民建聯植潔鈴在立法會會議提出質詢指，目前《公共巴士服務規例》只針對司機、乘客和擬成為乘客的人，惟不涵蓋在馬路上拍攝並阻礙或干擾巴士操作的人士，關注當局會否審視法例增加對阻礙或干擾巴士行為的規管。

陳美寶書面回覆質詢指，就馬路上拍攝並阻礙或干擾巴士操作的人士，現行法例有涵蓋行人於道路上作出危害其本人或他人安全的不當行為，根據《道路交通條例》第48條規定，任何使用道路的行人，如疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處罰款2,000元。她又稱，《公共巴士服務規例》列明若有人阻礙或妨礙巴士車長、故意分散車長注意力，或不適當干擾巴士車身及操作而無合理辯解，即屬犯法，可罰款3,000元及監禁6個月。不過，警務處沒有備存因違反《公共巴士服務規例》或《道路交通條例》第48條規定，而被檢控的巴士司機、乘客和行人數字。