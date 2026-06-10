議員倡效新加坡規管網購家電　謝展寰：需觀察實施情況考慮兩地差異

港人網購家電已成生活習慣，惟部分產品的插頭制式及安全標準未必符合本港法定要求，構成消防及公眾安全隱患。有立法會議員指新加坡將於7月起加強對網購平台進口家用電器的監管，關注香港會否仿效有關做法，將個人透過跨境電商平台購入自用的高風險電器納入標籤計劃及安全規管範圍，以從法律方面根治不合規格電器流入本港的問題。 選委界議員陳仲尼提出書面質詢，問及過去5年涉及跨境網購電器引致的意外數字，以及當局有否在各出入境口岸加強針對高風險電器的抽查，並透過公眾教育，提醒市民長期使用轉接插頭及自行改裝插頭可能引起的漏電或火災風險。

個人使用不受本港法例規管 環境及生態局局長謝展寰回覆，一般內地電商平台供應的家用電氣產品，須符合國家俗稱「3C認證」的「中國強制性產品認證」，與本港法例對產品本體的要求大致相符。不過目前若市民透過跨境電商平台購買或自行攜帶家用電氣產品入境作個人使用，有關行為不視作在本港供應，因此不受本港相關法例規管。2026年首4個月經初步調查後，共有22宗涉及家用電氣產品的電力事故，當中未有發現涉及經跨境電商供應的產品。至於2025年或之前涉及跨境電商家用電氣產品的事故數字，政府沒有備存相關統計。

對於會否參考新加坡的做法，謝展寰表示，經跨境電商平台網購家用電氣產品所衍生的問題相當複雜，且跨越不同司法管轄區。政府需先觀察新加坡新法例生效後的具體實施情況，並考慮兩地在進出口管制、行業環境等方面的差異，以及本地執法的可行性，再研究本港若採取類似措施，能否在便利市民及保障消費者利益之間取得平衡。 機電工程署自2019年起已與國家海關總署成立跨境電商工作小組，機電署會透過該小組，向內地相關部門通報經跨境電商平台供港、但未能符合一般安全標準的家用電氣產品。內地相關部門接獲通報後，會按實際情況處理，包括要求電商平台攔截訂單，令IP地址顯示為香港的用戶無法購買相關產品；而在完成風險評估及確認產品不安全後，當局亦會要求相關電商平台將產品下架。