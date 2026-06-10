內地婦假結婚以來港產子　案件7.15再訊待辯方索「金手指」資料

持雙程證來港的內地女子於2018年疑串謀兩名男子，涉訛稱自己來港探望配偶及該配偶是腹中胎兒的生父，以獲准入境及取得產後服務。她否認兩項控罪，案件原訂今日(10日)在沙田裁判法院開審，惟「金手指」證人失聯。控方今日(10日)指該證人已到庭準備作供，但辯方指證人曾犯「洗黑錢」罪，要求控方提供相關文件以作盤問，裁判官常子謙將案件押後至7月15日提訊，期間被告准以原有條件保釋。

被告周芙容(42歲)，被控串謀詐騙及串謀以欺騙手段取得服務兩罪，指她於2018年在香港或其他地方，與李賢峰及一名叫「Alan」人士串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着她與李賢峰締結婚姻，並不誠實及虛假地向處長及其人員表示，她來港的目的是為了探望其配偶李賢峰，與其團聚，從而誘使處長及其人員在原本不會批准的情況下批准她進入香港；及與上述兩人串謀以欺騙手段，即虛假地聲稱李是她待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院的產後分娩服務。