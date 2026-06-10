李家超：五年規劃下香港優勢地位將進一步提升　市民分享發展紅利

行政長官李家超在一個論壇致辭表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局。他將帶領特區政府全力編制香港第一個五年規劃，制定具有戰略性、系統性的宏觀藍圖，為香港未來發展，拓展新方向、開創新空間、注入新動能，公衆諮詢將在下星期一展開。
李家超表示，世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治變化萬千，外部環境動盪複雜。國家是全球第二大經濟體，具有超大規模市場、完整產業體系和豐富人才資源優勢。香港在「一國兩制」下內聯外通，國家高質量發展為香港帶來最好的機遇。
首季香港經濟按年增長5.9% 表現強勁
李家超表示首季香港經濟按年增長5.9%，表現強勁，對外貿易大幅增長，私人消費穩定上升，國際中心城市地位越加穩固。他上星期率領香港和內地高級別商貿代表團訪問哈薩克和烏茲別克兩個中亞國家，成果豐碩，本港將繼續積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，吸引全球資金和人才，通過香港服務平台交流合作、互利共贏。
他認為五年規劃將為香港構建更具活力和競爭力的發展格局，本港優勢地位將進一步提升，北部都會區快速崛起，「AI+」和「金融+」雙輪驅動，在共建「一帶一路」和大灣區進程中貢獻更大力量，在國家對外開放中更好發揮作用。香港從中獲益良多，市民將分享發展紅利，邁向更美好生活，要實現這個願景，社會各界要與特區政府攜手奮進。