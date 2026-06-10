李家超：五年規劃下香港優勢地位將進一步提升　市民分享發展紅利

行政長官李家超在一個論壇致辭表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局。他將帶領特區政府全力編制香港第一個五年規劃，制定具有戰略性、系統性的宏觀藍圖，為香港未來發展，拓展新方向、開創新空間、注入新動能，公衆諮詢將在下星期一展開。

李家超表示，世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治變化萬千，外部環境動盪複雜。國家是全球第二大經濟體，具有超大規模市場、完整產業體系和豐富人才資源優勢。香港在「一國兩制」下內聯外通，國家高質量發展為香港帶來最好的機遇。