港珠澳大橋半馬11月舉行 升格白金級首設10公里組

中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松2026將於11月15日舉行，今屆新增十公里挑戰組。賽事獲世界田聯認可，升格為「白金級道路賽事」，為香港首個同級賽事，亦是全球第四個獲此級別認證的半馬拉松賽事。今屆設1萬個名額，其中8,000個為半馬拉松賽事，2,000個為十公里組別。賽事將於明日(11日)開放予達標跑手優先報名。

半馬及十公里組別合共1萬個名額

半馬及十公里組別均於大嶼山亞洲博覽館集合，經安檢後乘專車前往港珠澳大橋香港口岸起跑，往珠海方向出發，途經觀景山隧道等路段。當中十公里組在通過觀景山隧道後原路折返；半馬則途經觀景山隧道及䃟石灣，至約10公里位置折返。