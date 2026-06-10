大埔宏福苑五級火｜鴻毅宏業被起訴 政府按情況支援業主

警方及廉署今日(10日)正式落案起訴鴻毅和宏業在宏福苑大維修工程期間擔當不同角色的7名人士。政府表示，理解現時有部分大廈及屋苑聘用了這兩家公司為其大廈維修工程顧問或承建商。由於涉事人士和公司已無法繼續履行工程職責，政府正按不同情況，提供適切支援，協助業主跟進相關工程。

就原聘用了鴻毅為維修顧問並已有承建商展開維修工程的業主，巿建局昨日公布，將為約37個接受了市建局的樓宇維修資助或支援服務的個案提供免費「過渡」服務，協助聘請「獨立工程評估顧問」，在短期內盡快作出第三方評估，釐清已完工但有待支付的工程費用，讓法團或業主向承建商支付，以及進行草擬聘用新維修工程顧問標書的工作。至於有數個個案雖並非市建局原客戶，市建局亦可以收費形式提供此「過渡」協助。

至於已聘請鴻毅為顧問但尚未與承建商簽訂工程合約的個案，業主應先行終止與鴻毅的合約，稍後再考慮透過政府及市建局部署推出的「加強版招標妥」聘用新維修顧問公司。就此，為方便業主終止鴻毅的顧問服務，在徵詢市建局及測量師學會後，發展局已整理了一份可供法團參考的資料，就終止鴻毅顧問服務及後續事宜提供意見。各區民政處會透過其地區網絡與受影響的法團或業主聯絡，提供相關參考資料，並按需要安排市建局及測量師學會向這些法團或業主講解。