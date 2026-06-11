港珠澳大橋半馬11月舉行 升格白金級 首設10公里組

中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松2026將於11月15日舉行，今屆新增十公里挑戰組。賽事獲世界田聯認可，升格為「白金級道路賽事」，為香港首個同級賽事，亦是全球第四個獲此級別認證的半馬拉松賽事。今屆設1萬個名額，其中8,000個為半馬拉松賽事，2,000個為十公里組別。賽事將於今日(11日)開放予達標跑手優先報名。 半馬及十公里組別各設青年組、壯年組及先進一至八組。十公里跑手率先於早上6時15分起跑，半馬跑手則於7時15分分批起步。

半馬及十公里組均於大嶼山亞洲博覽館集合，經安檢後乘專車前往港珠澳大橋香港口岸起跑，往珠海方向出發，途經觀景山隧道等路段。當中十公里組在通過觀景山隧道後原路折返；半馬則途經觀景山隧道及䃟石灣，至約10公里位置折返，賽終點設於大橋香港口岸，大會亦會增設流動廁所及補給品的種類， 升格料可吸引更多頂尖跑手來港參賽 中國香港田徑總會會長蒙德揚表示，賽事升格後，預計可吸引更多世界各地頂尖跑手來港參賽，有助帶動旅遊及經濟發展，提升賽事競爭水平和觀賞性，並促進香港體育盛事以至整體經濟。他又指，新增十公里組旨在讓更多市民參與，「用雙腿感受港珠澳大橋的宏偉與國際級賽事魅力」，並為社會注入正能量，鼓勵跑手挑戰自我。

中銀香港副總裁陳文表示，賽事當日除有跑手參與外，亦將於亞洲博覽館舉辦多項適合親子的活動，以提升社會對身心健康的關注，並推動香港體育發展邁向精英化、盛事化、專業化及普及化。 賽事由今日(11日)起至本月15日中午開放予達標跑手優先報名，並於本月18日至7月2日中午接受公眾抽籤報名。參賽者須於2010年12月31日或之前出生。本地報名費為半馬550元、十公里450元，另亦歡迎境外選手參與。