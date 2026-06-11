宏福苑五級大火｜鴻毅、宏業及7人被控25項控罪 5被告控誤殺 3人涉洗黑錢4000萬

去年的宏福苑五級大火造成168人死亡，至今合共35人被捕。警方和廉政公署昨落案起訴7人及兩間公司，合共25項控罪，包括誤殺罪和串謀詐騙等。其中負責大維修工程的顧問公司「鴻毅」和總承商「宏業」，以及兩名公司董事和一名註冊檢驗人員，各被控5項誤殺罪。案件昨在西九龍裁判法院首次提堂，控方申請將案件押後至9月2日，待進一步調查。2人獲准保釋，5人不獲保釋。另外，控罪書亦首度披露大火中的罹難者姓名。 警方起訴名單： ①何建業，宏業時任董事兼技術董事

②吳躍，鴻毅時任董事兼註冊檢驗人員 ③黃俠然，鴻毅董事 ④宏業 ⑤鴻毅 廉署起訴名單： ①黃俠然，鴻毅董事 ②侯華建，宏業董事 ③何建業，宏業時任董事兼技術董事 ④吳躍，鴻毅時任董事兼註冊檢驗人員 ⑤洪國偉，黃俠然友人 ⑥鍾素芬，黃俠然妻子 ⑦李敏，鴻毅職員 ⑧鴻毅 ⑨宏業

首宗案件9名被告包括鴻毅董事黃俠然、宏業董事侯華健和何建業、鴻毅註冊檢驗人員吳躍、洪國偉、鍾素芬、李敏；兩間公司分別為鴻毅建築師有限公司，以及宏業建築工程有限公司。控罪包括串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正等20罪。5名被告包括黃俠然、何建業、吳躍、鴻毅及宏業，被控5項誤殺罪。 黃俠然另被控3項串謀詐騙、3項洗黑錢及6項逃稅罪；侯華健、何建業、吳躍分別被控1項串謀詐騙罪；洪國偉被控1項串謀詐騙及2項企圖作出傾向或意圖妨礙司法公正的作為罪；鍾素芬被控兩項洗黑錢罪；李敏被控1項洗黑錢罪；鴻毅被控3項串謀詐騙及4項逃稅罪；宏業被控1項串謀詐騙罪。

案件昨在西九龍裁判法院首次提堂，各被告暫毋須答辯，總裁判官蘇惠德應控方申請，把案件押後至9月2日再訊，以待進一步調查。其中鍾素芬和侯華健獲准保釋，惟鍾素芬未成功籌得保釋金，連同餘下5人還柙候訊。

警：5被告控誤殺涉沒有履行監管責任 新界北總區高級警司鄧翊几表示，大火發生後警方和廉署在半年內全速調查，至今就案件已經合共拘捕35人。他指，深入調查後發現大維修工程的相關公司及負責人，在監管工程物料及工程程序過程中涉嚴重違反謹慎責任。當中包括使用非阻燃的安全網及帆布；使用易燃的發泡膠板；及移除在樓梯走火通道窗戶，開設俗稱「生口」，以便工人進出外牆棚架。上述安排涉嫌嚴重影響樓宇的防火安全，令火勢迅速蔓延及阻礙逃生路徑，造成大量傷亡。

鄧翊几指，被控誤殺的5名被告涉嫌沒有履行監管整體修葺工程的謹慎責任，未能確保所用物料及工程程序符合安全標準或相關法例要求，以致火警發生後火勢迅速蔓延，造成大量傷亡。 廉署檢控涉4大範疇 廉署執行處首席調查主任羅貝雯表示，廉署檢控主要涉4大範疇，其一是招標過程中造假。在大維修工程招標期間，鴻毅及宏業涉嫌串謀詐騙宏福苑的業主立案法團及業主，在總承建商投標分析報告中隱瞞宏業過往8年的訴訟紀錄，並誇大評分，誘使業主投票予宏業，令其獲判授總值逾3億元的大維修工程合約。第二範疇是涉在工程監督造假。鴻毅及黃俠然和吳躍，與黃俠然的友人洪國偉涉嫌串謀詐騙屋宇署及房屋局獨立審查組，訛稱吳躍會履行法定職責，惟事實上他沒有履行。

黃俠然疑串謀妻子及職員洗黑錢四千萬 第三是工程顧問公司董事「洗黑錢」。鴻毅過去6年先後承接包括宏福苑在內多個屋苑的維修工程顧問合約。黃俠然與其妻子鍾素芬，以及鴻毅職員李敏，涉嫌於上述期間透過鴻毅的公司銀行戶口，以及其個人銀行戶口，處理多筆懷疑貪污犯罪得益，涉款逾4,000萬元。大部分存入鴻毅戶口的現金款項沒有單據解釋來源。 第四是在廉署調查中企圖妨礙司法公正。洪國偉涉嫌在廉署公布就宏福苑大維修工程展開刑事調查後，涉嫌協助黃俠然隱藏近60萬現金，該筆現金懷疑是宏業給黃俠然的部分賄款。此外，他亦涉嫌在大火後誘使吳躍偽造檢驗文件，並向房屋局獨立審查組作虛假陳述。

168名罹難者名單： 第一項誤殺罪涉81名死者： •賴志光 •陳柱楷 •朱卓權 •鄭玉池 •鄭崔永秀 •黃寶營 •蘇永權 •杜元泉 •蔡文英 •劉美金 •吳惠珍 •梁勵青 •林湘 •葉嘉莉 •劉秀賢 •鄧淑萍 •薛愛華 •楊統英 •紀麗明 •吳環好 •NOVITA •蘇兆雄 •何梓甄 •李房有 •林芳 •羅瑞先 •蘇偉勳 •張美芬 •姚永濃 •李國偉 •鄭桂香 •YASMIATI •麥慧蘭 •王秀云 •譚惠萍 •DINA-MARTIANA •DARWATI •何華星 •李堅玉 •陳良本 •高錦嫦 •蘇恩曄 •曾玉薇 •練志輝 •張大彬 •劉軟綿 •劉定嘉 •成淑清 •余素英 •廖秀芳 •吳垣志 •洪偉香 •蔡麗萍 •蔡永德 •楊淑𡖖 •蔡雪珍 •鍾勤好 •譚麗媚 •鍾少琼 •鍾秀珍 •區耀輝 •吳金霞 •羅美英 •莊兆基 •黃惠貞 •SRI-WAHYUNI •黃杏妹 •潘桂芳 •WIDYANA DESY •陳德新 •曾月愛 •韓潔玲 •陳錦強 •鄧慧賢 •高美玲 •李官華 •老英 •梁錫豪 •黃秀惠 •陳寶燈 •李麗珠

第二項誤殺罪涉82名死者 •劉春叶 •陳耀基 •莫淦林 •梁碧施 •劉文光 •譚潤嫦 •譚康松 •SITI-KHOTIMAH •許巧玉 •胡耀輝 •李泉章 •繆少琼 •黎錦雄 •石桂芳 •黎凱琪 •白瑞蓮 •鄧欣彤 •鄧達兒 •梁蘇妹 •曾蕙嫻 •李欣穎 •李俊民 •葉碧兒 •ERAWATI •李薛明 •曾麗馨 •麥露恩 •盧卓明 •甘潔瑩 •黃仁藻 •吳玉珍 •冼麗芬 •文浩輝 •王薇薇 •周永光 •歐潔貞 •呂建章 •蔣炳垣 •蔣詠琴 •鄭煦翹 •ESTEBAN MARYAN PASCUAL •卓世俸 •周小娟 •莫家寶 •鄧淑貞 •張芯悅 •張琝浠 •陳海慧 •郭慧欣 •黃麗娟 •阮少祥 •李峰 •鍾燕華 •曾麗華 •湯艷芳 •潘儉雅 •毛雪蓮 •黃錦華 •SITI-FATONAH •區月英 •蔡尚謙 •江景鈿 •任婷 •任娟 •李炳威 •趙月娥 •黃嘉星 •陳曼玲 •梁賢樺 •鄧玉萍 •楊麗嬋 •黎乃月 •譚海成 •張碧娟 •何淑芬 •王思懿 •張小玲 •葉麗文 •葉桃 •任伴馨 •藍新娥 •何偉豪(消防員)

第三項誤殺罪涉2名死者 •楊煥英 •洪敬量 第四項誤殺罪涉2名死者 •李麗雯 •何美寶 第五項誤殺罪涉1名死者 •陳漢標