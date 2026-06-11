明愛女實習醫生接連違規遭停職　林哲玄：就算能畢業也難以正式註冊

公立醫院一名女實習醫生，涉嫌要求另一醫院的醫生「跨院」協助檢查病人，以及擅用醫療儀器為自己照X光，又被指懷疑未經授權擅用他人帳號登入臨床醫療系統查病人資料。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，除非在學期間以作弊等手段畢業，否則大學一般不會隨意撤銷已頒發的學位。不過，醫科生即使取得大學學位，並不等於自動成為執業醫生，必須完成法定實習期並獲發證明才能正式註冊。目前涉事者被停職，如果未能完成實習，就算在醫科畢業也無法正式註冊。

擔憂出於非醫療需要窺探他人資訊 林哲玄今早(11日)在商台節目先後分析三件事，表示未經授權瀏覽病人資料已涉及誠信問題，性質最為嚴重。若醫生為了跟進自己名下的病人，跨院查閱紀錄是合理且被允許的，但涉事醫生在該院沒有所屬病人，擔憂涉事者出於非醫療需要去窺探他人資訊，其做法絕對不當。然而，他坦言現實不可能在系統中禁止醫生查閱非自己跟進的病人，因為一旦病人要入院急救，由前線醫生臨時接管，可能有醫療需要查閱該病歷和藥物敏感等資訊。

笑言嫌「污糟」就不要做醫生 至於要求男友「跨院」進行直腸鏡檢查一事，林哲玄形容同樣存在重大缺失。該名外來者不但脫離了原屬醫院的監督機制，更可能抵觸自身的醫生牌照規定。一旦在「代勞」的醫生檢查期間發生醫療事故，個案會難以跟進，後果可能很嚴重。對於有揣測指可能覺得「污糟」而要求代勞，他認為具體原因難以猜測，但笑言嫌「污糟」就不要做醫生，又指對實習醫生而言，在前線協助病人檢查是吸收經驗的好機會，理應主動請纓。

使用醫療儀器並非「開水喉」 最後是擅用醫療儀器照X光一事，林哲玄解釋，使用X光時必須極度小心並確保環境安全，並重申醫療儀器是為病人而設，醫生若自身有醫療需要，亦必須依循正經途徑登記求診。他形容使用醫療儀器並非「開水喉」，只需要開啟後關上就能完事，若完全沒有任何醫療及登記紀錄便私自進行照射，在程序上絕對不當。對於接連發生違規事件是否反映醫院制度存在漏洞，他認為現時正因為有制度監察，才能將問題發掘出來。