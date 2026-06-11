港人富國島酒店看表演遭火球擊中燒傷　不滿只賠償一晚房費(有片)

事主在社交平台Threads公開事件，指在富國島酒店「Seashells Phu Quoc Hotel & Spa」欣賞火球表演，怎料表演者不慎將火球拋向其面部。由片段可見，當時台上有兩名表演者，其中一人意外將火球拋到台下。該名表演者看到意外後，立即跑到台下跟進。而台上另一名表演者最初未留意到意外，仍繼續表演。

有港人到越南富國島旅遊，在酒店欣賞火球表演時，意外遭到火球擊中燒傷。事主不滿酒店只賠償一晚房費。

事主形容衝擊力像被籃球擊中，導致面部紅腫、頭髮燒焦，當場造成輕度燒傷，要立刻到當地醫院求診。事主續指意外不單止導致身體受傷，之後需要取消酒店蒸氣浴、出海行程等，浪費時間及心力。而回港後還要進行面部護理。事主批評酒店忽視遊客的人身安全及損失，處理態度極度敷衍。事主表示在酒店住了兩日，但酒店表示今次意外只是輕傷，只提出賠償一晚房費。

涉事酒店回覆傳媒查詢時指，事發於5月6日，當晚火舞表演期間，其中一名表演者的火舞道具故障，部分組件脫落並擊中觀眾席上的一名客人。酒店翻查閉路電視錄影，確認事件並非故意，而是設備故障造成的結果。涉事表演者已被停職，正等待重新培訓。酒店同時已暫停所有火舞表演，只會在新的安全協定和設備檢查完全實施後才會恢復表演。