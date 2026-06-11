太古城12歲女童曾見心理醫生 回家15分鐘即墮樓 母為公院社工（更新）

太古城昨日（10日）發生母女先後墮樓身亡悲劇。有專家指出，面對至親好友自殺離世，甚至目睹過程，當事人都會承受相當大的壓力，自殺風險高。

太古城廬山閣一對兩母女昨日早上因教育問題爭執，48歲母親其後在房間內墮樓，12歲女兒發現後連忙報警，可惜母親當場死亡。據了解，女兒隨後被送到東區醫院，由父親及祖母陪伴；而警方亦將案件通知社會福利署跟進。消息指，母親生前於公立醫院任職醫護心理服務社工，其母親上司亦是註冊臨床心理學家，事發後，亦已前往東區醫院與女童見面；同時，社署亦有派員到東區醫院接觸女童。其後女童隨父親返回太古城住所，惟至晚上約7時20分，即女童回家後約15分鐘墮樓身亡。