太古城12歲女童曾見社工回家15分鐘即墮樓　母為社署社工（更新）

太古城昨日（10日）發生母女先後墮樓身亡悲劇。勞工及福利局局長孫玉菡表示12歲女童是在醫生、護士和社工專業判斷下，認為情況容許她在家人陪同下離開。 太古城廬山閣一對兩母女昨日早上因教育問題爭執，48歲母親其後在房間內墮樓，12歲女兒發現後連忙報警，可惜母親當場死亡。據了解，女兒隨後被送到東區醫院，由父親及祖母陪伴；而警方亦將案件通知社會福利署跟進。母親生前是社署社工，消息指其上司、註冊臨床心理學家事發後，有前往東區醫院與女童見面；同時，社署亦有派員到東區醫院接觸女童。其後女童隨父親返回太古城住所，惟至晚上約7時20分，即女童回家後約15分鐘墮樓身亡。

孫玉菡表示在母親墮樓身故後，女兒在家人陪同下到醫院，由醫生、護士和社工為她進行評估及檢查，最後容許在家人陪同下回家。他認為現階段不適宜作過多揣測。 社署署長杜永恒表示，社工昨晚有為父親進行家訪，會提供全面的情緒支援，並正全力支援有關家庭。被問到母女是否屬於社署跟進個案，杜表示「沒有特別個案」。

女兒就讀小學啟動「危機處理小組」 據了解，女兒於調景嶺就讀優才（楊殷有娣）書院小學部六年級，學校今日（11日）發出通告，指全校師生深感悲痛及難過，校方已即時啟動「危機處理小組」，並聯同教育局及相關專業機構，由教育心理學家、輔導 心理學家、學校輔導員及教師，全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。校方又請家長在這段時間多留意子女的表現，聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。如家長或子女因此事有任何困擾，可向班主任、學校輔導員校長尋求協助。通告亦附函「家長如何協助子女面對危機事件」供家長參考。

葉兆輝：遇到困難要願意尋求協助 香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝稱，面對至親或相熟朋友自殺離世，當時人本身的自殺風險會增加，因此對自殺遺屬的支援是十分重要，當時人須主動尋求協助，又或其親友察覺異樣，亦可協助為他／她找尋協助。他表示，不清楚事主母女的家庭狀況，強調「辦法比困難多」，遇到困難要願意尋求協助；身邊親友亦要提高自殺風險的認知和警覺性，及早介入；又指有機構可提供家訪，類似急救的形式，由社工即時上門跟進。