【繞場一週】馬會支持舉辦旅遊論壇　鞏固香港旅遊樞紐地位

馬會主席廖長江（前排右四）及行政總裁應家柏（前排左三），聯同中國旅遊集團董事長王海民（前排左四）、馬會管理委員會成員及一眾嘉賓出席「2026香港旅遊發展論壇」閉幕晚宴。

旅遊業對香港經濟很重要，Jessie知道這個「香港旅遊發展論壇」由中旅、香港旅遊業議會、香港酒店業主聯會主辦，今年以「科技賦能．合作共贏－開創旅遊發展新局面」為主題，吸引來自本地、內地及海外超過500位嘉賓參加。

香港賽馬會支持「2026香港旅遊發展論壇」，6月10日在跑馬地馬場舉行閉幕晚宴，款待與會嘉賓代表；同晚亦首度舉行「旅遊盃」賽事，與戰略合作伙伴中國旅遊集團暨香港中旅集團（中旅）攜手推動賽馬旅遊，鞏固香港國際旅遊樞紐的地位。

出席閉幕晚宴的嘉賓包括：馬會主席廖長江、馬會行政總裁應家柏、中旅董事長王海民、世界旅遊聯盟主席張旭、中外文化和旅遊交流中心主任張維國、中國旅遊研究院院長戴斌、第十四屆全國政協委員陳寅、中旅總會計師金鴻雁、中旅副總經理簡易、以及亞洲旅遊交流中心主任張棟、世界旅遊組織高級官員劉剛、香港特別行政區立法會議員及香港中國旅行社董事長姚柏良、香港特別行政區立法會議員江旻憓、香港旅遊業議會主席譚光舜，以及香港酒店業主聯會總幹事徐英偉。馬會管理委員會多名成員亦有出席。

馬會主席廖長江衷心祝賀「2026香港旅遊發展論壇」圓滿舉行，並歡迎來賓來到跑馬地馬場感受香港世界級賽馬的熾熱氣氛。他表示，賽馬運動是香港極具代表性的城市標誌，深受市民喜愛，更成為香港最吸引世界各地遊客的旅遊景點之一。中旅是馬會的戰略合作伙伴，自去年起為馬場帶來接近11,000名高端遊客。本季累計入場旅客持續刷新紀錄，達到35萬人次，較上季同期增加94%，充分顯示賽馬旅遊的吸引力。

中旅副總經理簡易感謝馬會贊助「2026香港旅遊發展論壇」閉幕晚宴。他表示，中旅與馬會建立了常態溝通機制，包括共同舉辦「新質生產力香港青年研學團」，聯合開發文創商品，攜手參加香港國際旅遊展，共同推介賽馬旅遊特色產品，實現資源共享、互利共贏。這些成果充分證明了跨界合作、「強強聯合」是推動香港旅遊業創新發展的重要路徑。

晚宴期間，中旅副總經理簡易向馬會送贈「愛達・魔都號」郵輪模型；馬會體育業務執行總監施永傑亦向中旅送贈馬匹雕塑，標誌著雙方合作的另一個重要里程碑。