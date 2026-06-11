康文署再打擊炒場 康體通用戶經「智方便」登入可早15分鐘訂場

康文署宣布推出新措施以加強核實康體設施／場地租用人身分，進一步打擊違規轉讓有關設施／場地（俗稱「炒場」）的行為。7月7日起，「SmartPLAY康體通」用戶可透過「智方便」於每天上午7時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂7天內可供預訂的設施。

阻電腦程式或自動化工具訂場

至於不擬使用「智方便」登入的「SmartPLAY康體通」用戶，可於每天上午7時15分起繼續透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施。新措施藉「智方便」的認證功能，加強核實康體設施／場地租用人的身分。因應上午7時至7時15分是一般用戶預訂設施的高峰期，亦是「炒場」者利用電腦程式或自動化工具訂場的最活躍時段，在該時段實施新措施將更有效防止「炒場」。