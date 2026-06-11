康文署再打擊炒場 康體通用戶經「智方便」登入可早15分鐘訂場

康文署宣布推出新措施以加強核實康體設施／場地租用人身分，進一步打擊違規轉讓有關設施／場地（俗稱「炒場」）的行為。7月7日起，「SmartPLAY康體通」用戶可透過「智方便」於每天上午7時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂7天內可供預訂的設施。
阻電腦程式或自動化工具訂場
至於不擬使用「智方便」登入的「SmartPLAY康體通」用戶，可於每天上午7時15分起繼續透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施。新措施藉「智方便」的認證功能，加強核實康體設施／場地租用人的身分。因應上午7時至7時15分是一般用戶預訂設施的高峰期，亦是「炒場」者利用電腦程式或自動化工具訂場的最活躍時段，在該時段實施新措施將更有效防止「炒場」。
因應「智方便」適用於年滿11歲的人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可繼續於每天上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。
為配合上述新措施，康文署將於6月22日上午10時30分至下午1時30分暫停My SmartPLAY流動應用程式及「SmartPLAY康體通」官方網頁的系統服務，以進行系統升級工程。
康文署再次提醒「SmartPLAY康體通」用戶，切勿將「智方便」帳戶提供予第三者使用，亦不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場，任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改用戶密碼。康文署會繼續嚴格執行「SmartPLAY康體通」使用條件，任何用戶如違規使用電腦程式或自動化工具預訂設施／場地或干擾系統正常運作，不論是否透過「智方便」登入「SmartPLAY康體通」系統，以及有否進行預訂或交易，康文署會暫停違規帳戶360日，無須給予任何預先通知。