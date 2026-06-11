潘焯鴻涉藐視法庭判囚21日　上訴得直改判罰款25萬元

中科監察主席潘焯鴻2024年3月在社交網站，稱前助手在慈山寺盜竊。前助手入稟控告潘焯鴻誹謗，高等法院頒令禁止潘焯鴻發表相關誹謗言論，並須移除帖文及影片，但潘違反禁制令，最終民事藐視法庭罪成判囚21日。潘焯鴻上訴稱在禁制令生效後已移除影片，判監明顯過重，上訴庭經考慮後裁定上訴得直，改判罰款25萬元。
代表潘焯鴻的大律師指，潘焯鴻在得知禁制令生效的一星期內已將涉案5條影片由公開改為私人影片，故他最終已遵守禁制令，判囚21日明顯過重，強調判監應是最後選項。由於本案涉及前僱主與僱員的私人恩怨，並不涉商業利益，故建議判處20萬元罰款已算充分。
代表前助手潘麒智(藝名潘小文)的大律師則指，原審法官曾考慮判處罰款，並非錯誤地沒有考慮其他判刑選項，而涉案影片有逾4萬人次觀看，觀看次數亦可帶來收益，並非不涉商業利益，重申緩刑或罰款均明顯過輕，不足以反映違反禁制令的嚴重性。
上訴庭法官張澤祐、區慶祥及林雲浩經考慮後，裁定潘焯鴻上訴得直，撤銷監禁刑罰，改判罰款25萬元，將擇日頒布書面理由，考慮到其戶口被凍結，下令需在7月23日前繳付罰款。潘焯鴻上訴得直後指「正義會得到彰顯，我會勇敢面對」，潘小文在庭外稱「罰佢25萬，都希望佢唔好再口沒遮攔」。
案件編號：CACV563/2024