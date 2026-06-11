潘焯鴻涉藐視法庭判囚21日　上訴得直改判罰款25萬元

中科監察主席潘焯鴻2024年3月在社交網站，稱前助手在慈山寺盜竊。前助手入稟控告潘焯鴻誹謗，高等法院頒令禁止潘焯鴻發表相關誹謗言論，並須移除帖文及影片，但潘違反禁制令，最終民事藐視法庭罪成判囚21日。潘焯鴻上訴稱在禁制令生效後已移除影片，判監明顯過重，上訴庭經考慮後裁定上訴得直，改判罰款25萬元。

代表潘焯鴻的大律師指，潘焯鴻在得知禁制令生效的一星期內已將涉案5條影片由公開改為私人影片，故他最終已遵守禁制令，判囚21日明顯過重，強調判監應是最後選項。由於本案涉及前僱主與僱員的私人恩怨，並不涉商業利益，故建議判處20萬元罰款已算充分。