猴痘｜26歲男子抵港後發病　泰國旅遊期間與陌生人有高風險接觸

中心的流行病學調查顯示，病人於整個潛伏期(5月17日至6月6日)一直身處外地。他居於外國，並在5月19日至6月6日前往泰國旅遊。他報稱在當地曾經與陌生人有高風險接觸。病人在抵港後沒有任何高風險接觸。中心會將個案通報世界衞生組織及泰國衞生當局。

已聯絡逾 300 名曾到訪「胡同」人士

至於「胡同」近期出現有流行病學關連的猴痘個案，中心一直積極跟進和調查，已成功聯絡超過300名曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，至今發現共5宗與「胡同」有流行病學關連的個案，他們互不認識，全部在該處所與陌生人進行高風險活動。由於調查仍然進行中，「胡同」由5月26日起暫時關閉。

此外，中心與香港愛滋病基金會合作，由上周六起在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，直至下周三(17日)。合資格的高風險群組人士(尤其是男男性接觸者)，可以到該機構的網頁預約。