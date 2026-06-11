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出版：2026-Jun-11 17:03
更新：2026-Jun-11 17:03

猴痘｜26歲男子抵港後發病　泰國旅遊期間與陌生人有高風險接觸

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26歲男子抵港後確診猴痘，泰國旅遊期間與陌生人有高風險接觸。(資料圖片)

26歲男子抵港後確診猴痘，泰國旅遊期間與陌生人有高風險接觸。(資料圖片)

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衞生署衞生防護中心今日(11)表示，正調查一宗猴痘輸入個案，並強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。市民亦應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。

個案涉及一名26歲男子，於上周六(6)前往香港，翌日開始發燒及下身出現皮疹，前日(9)到廣華醫院急症室求醫，同日被安排入院接受隔離治療。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘呈陽性反應。病人目前情況穩定。

中心的流行病學調查顯示，病人於整個潛伏期(517日至66)一直身處外地。他居於外國，並在519日至66日前往泰國旅遊。他報稱在當地曾經與陌生人有高風險接觸。病人在抵港後沒有任何高風險接觸。中心會將個案通報世界衞生組織及泰國衞生當局。

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已聯絡逾300名曾到訪「胡同」人士

至於「胡同」近期出現有流行病學關連的猴痘個案，中心一直積極跟進和調查，已成功聯絡超過300名曾於51日或之後到訪該處所的人士，至今發現共5宗與「胡同」有流行病學關連的個案，他們互不認識，全部在該處所與陌生人進行高風險活動。由於調查仍然進行中，「胡同」由526日起暫時關閉。

此外，中心與香港愛滋病基金會合作，由上周六起在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，直至下周三(17)。合資格的高風險群組人士(尤其是男男性接觸者)，可以到該機構的網頁預約。

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