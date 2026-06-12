企業面對面｜傳統酒店破局轉型學生宿舍：建立集生活、學習與共創於一身的成長型社區

近年來，全球地緣政治風起雲湧，整個世界格局經歷了翻天覆地的變化。作為香港本土最具規模的酒店集團之一，富豪酒店集團面對市場的結構性轉變時，選擇積極調整資產配置，實行具前瞻性的「傳統酒店轉型學生宿舍」戰略，其新推出的學生酒店品牌「ASPIRE HOUSE（志居）」成為了市場熱話。

旅客消費模式改變 富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文接受專訪時坦言，雖然集團對香港旅遊業仍充滿信心，但不可否認的是，本港文旅市場的消費模式已經產生結構性改變，傳統酒店業正面臨三大核心挑戰。首先客源結構有所轉變，與過去的歐美商務客群相比，如今市場轉由內地短途旅客主導，逗留時間縮短至一兩天，令整體花費大幅減少。 其次餐飲與婚宴市場萎縮。隨著香港市民在周末與長假期流行「北上消費」，本地餐飲業面臨巨大的跨境競爭。加上社會步入少子化與晚婚潮，傳統酒店賴以生存的擺酒、婚宴及百日宴需求正下跌。

另外，與網上旅行社合作時的獲客成本亦增加。她提及，大型酒店集團的獲客成本尚且需要10%以上，而中小型酒店甚至需要撥出高達30%的利潤給平台。在薪酬與裝修成本居高不下的香港，傳統酒店的利潤空間被壓縮。

地利與結構優勢 因此，集團將鄰近大學網絡的沙田麗豪酒店及位於土瓜灣等酒店，轉型作集團式「學生酒店」。羅寶文強調，並非所有酒店都適合轉型，關鍵在於「地點」與「定位」。從商業角度來看，轉型主要考慮到能結合到集團的結構優勢去控制成本，除了省卻高昂獲客成本，能大幅降低持續行銷的支出之外，集團旗下擁有專門負責全港四十多間酒店清潔與保安的專業團隊。學生公寓採每周清潔一次的模式，對比傳統酒店的每日清潔，能更有效平穩控制營運人力，運營成本達最佳化。

建立海內外學生理想居所 羅寶文指，品牌有望徹底打破傳統學生宿舍「僅提供住宿」的框架，定義為一個集生活、學習與共創於一身的「成長型社區」。她舉例，當中包括與牛津大學合作，提供線上正念課程，又與香港大學合辦未來領袖(Future Leaders)課程，幫助年輕人建立未必能在書本上得到的溝通、領袖和創造能力，以及與香港科技大學合作開設AI相關工作坊，令學生捉緊AI時代的機遇。 談及未來的發展藍圖，目前ASPIRE HOUSE已正式成為美國全美最頂尖、最優質的學生住宿品牌International House的亞洲戰略合作夥伴，相信未來品牌有「出海」機會。不過羅寶文堅定地表示，短期內會專注將香港的旗艦項目做到極致，不僅是專為海內外學生建立的理想居所，更是他們在香港升學或初入社會時的強大後盾，指出香港是她的家，期望亦能為留學生建立在香港的「第二個家」。