太古城母女墮樓命案 孫玉菡︰會全力支援有關家庭

孫玉菡證實，涉事母親為社署社工。對於坊間關注女童是否被低估風險及是否應留院觀察，以及關注涉事母親在工作或家庭上是否出現問題等，他指，12歲女童於母親墮樓後由家人陪同送院，並接受醫生、護士及社工評估，專業人員認為可在家人陪同下出院回家；相信有關人員專業判斷。他強調，現階段不宜就細節作揣測，相關情況仍有待警方及有關部門調查。

太古城廬山閣48歲與12歲母女前日先後墮樓身亡，有市民昨攜同鮮花放置大廈平台表達哀思。勞福局長孫玉菡及社署署長杜永恒昨回應事件時，均表示對悲劇深感難過，並向家屬致以深切慰問。

杜永恒表示，該家庭並非社署跟進個案。她又指，社署人員已於事發當晚探訪父親，提供情緒輔導及實際協助，並承諾全力支援家屬處理後事及後續需要，同時向其他家人提供聯絡方式以便求助，並會持續向該家庭提供全面協助，期望社會給予家屬空間。

據了解，女童於調景嶺一間小學就讀六年級。學校昨發出通告，指全校師生深感悲痛及難過，校方已啟動「危機處理小組」，聯同教育局等多方為師生及家長提供情緒支援，並呼籲家長留意子女表現，如家長或子女因此事有任何困擾，可向班主任、學校輔導員校長尋求協助。