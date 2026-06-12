近七成出現身心耗竭 教師壓力高企 非教學行政文書工作首要來源

教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。

調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。