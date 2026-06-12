香港迪士尼「Pixar Summer Fest」登場 港人專享「大人小童價」入場

香港迪士尼首個「Pixar Summer Fest」將於今夏登場，提供「食買玩」多元體驗，除主題美食和商品外，更有日間巡遊及全新「Pixar好友星空匯演」等精彩娛樂表演。迪士尼更推出港人「大人小童價」夏日限時優惠，只要兩人或以上同行，即可以小童票價(499元起)購買1日標準門票。 「Pixar Summer Fest」於6月12日至8月31日舉行，《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》和《怪獸公司》等Pixar好友將現身樂園各處。重點之一為全新夜間體驗「Pixar好友星空匯演」，將於「迪士尼星夢光影之旅」前登場。匯演長約8分鐘，以發光無人機閃耀啟動，交織出多個Pixar經典故事場景，並隨劇情節奏配合噴泉、燈光效果及大型充氣裝置等多重特效，呈現動感十足的視覺演出。

熱鬧氣氛同樣瀰漫於樂園史上最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」。多輛Pixar主題花車沿巡遊路線登場：胡迪與巴斯光年乘坐遙控車打頭陣；大眼仔與毛毛現身「歡笑聲驅動」主題花車；阿樂與阿愁乘坐盛載快樂記憶球的花車。 旅客亦可在樂園不同角落與Pixar好友不期而遇：紅熊貓美美於明日世界與幻想世界之間的歌舞派對「《熊抱青春記》特別時刻」登場；探險世界則設有多個互動體驗，包括《玩轉極樂園》主題活動，與米哥街頭合唱。夏日升溫，「Pixar水花大街派對！」亦回歸，入場人士可與胡迪、巴斯光年、超能先生和超能太太等一起玩水狂歡。

香港人愛食買玩，除精彩活動外，迪士尼亦推出多款Pixar主題美食，包括《沖天救兵》雞蛋仔等，主題商品將陸續上架，新登場的扭蛋機更令一眾粉絲爭相一試，期望扭出心頭好。 香港迪士尼由即日起至9月20日，推出香港居民專享「大人小童價」夏日限時優惠；只需兩位或以上同遊樂園，便可以小童票價(499元起)購買1日標準門票，更享額外餐飲及商品折扣優惠券。除樂園外，Pixar好友的足跡亦在全港多個街道出現，《反斗奇兵》、《熊抱青春記》、《玩轉腦朋友》、《怪獸公司》等Pixar主題路牌有待市民發掘。