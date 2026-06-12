GFS首辦國際應急與航空醫療交流會議 借鑑各地經驗 說好香港故事

政府飛行服務隊(GFS)將於下周二至四首辦「國際應急與航空醫療交流會議」，料250人出席，與會者來自澳洲、奧地利、泰國及內地等地，涵蓋航空救援、應急管理等專業領域，包括政府部門、專業學院及國際培訓機構代表。會議期間，GFS將分別與香港急症科醫學院、國家交通運輸部救助打撈局，以及英國和澳洲的航空醫療訓練機構簽署合作備忘，進一步鞏固跨地域合作。GFS總監廖嘉俊表示，是次交流會議對香港航空醫學及部門長遠發展具戰略意義。既可推動區域內應急與航空醫療的深度協作；亦有助引入國際先進科技及智慧醫療經驗。對部門而言，會議亦能深化與內地及海外的合作，透過建立更廣泛合作網絡，引進前沿技術，亦向國際展示香港高度整合的機隊運作模式與高效跨部門協作能力，向國際社會說好香港故事。多年來GFS的職責亦不斷演變。他稱，除傳統搜救外，部門亦會配合各政策局及部門需要，以維護國家安全為首要任務下提供空中支援，涵蓋核安全、經濟安全及生態安全等領域。GFS近年積極加強與內地相關單位持續推進跨境應急的合作。GFS總機師(行動)黃詠妍透露，GFS近期與多個機構，包括中海油及粵澳海事局，進行3次大型聯合演習及訓練，在跨境救援流程銜接方面累積了寶貴經驗。