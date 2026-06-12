am專訪｜受電視劇啟發勇尋機師夢 GFS首位女總機師：困難令我成長

有行山人士遇險，或野外出現突發事故時，政府飛行服務隊(GFS)均迅速到場，從空中搜索、吊運救援到醫療處理，各崗位人員緊密協作。黃詠妍是GFS首位女性總機師(行動)，當年因一齣電視劇毅然追尋飛行夢，由最初的自我懷疑，到克服重重難關，支撐她的是對工作最純粹的熱誠和喜愛。GFS總航空醫官(輔助)周志偉醫生則笑指，因「貪玩」嘗試成為飛行醫官，多年來在惡劣環境下拯救一條又一條寶貴生命。 文：朱慧恩 圖：蘇文傑

20多年前的電視劇《衝上雲霄》，激發了不少人的「機師夢」，黃詠妍是其中一員。黃詠妍2005年加入GFS成為見習機師，當時機隊女性寥寥可數，僅得一名早她10年入職的女飛行員。她回想女性加入航空業，「有無想過將來在行業中做到其中一個角色，那份覺悟是非常重要」。正是這份覺悟，支撐她在往後的訓練與工作中披荊斬棘，最終成為部門歷來首位女性總機師。 飛行工作對專業知識及技術要求極高，作為GFS的機師更須不斷進修與應付嚴格考核。黃詠妍憶述，初入行時亦曾因困難陷入自我懷疑，但對工作的熱誠，令她化壓力為動力，提醒自己「這是令自己變得更好的機會」。作為機師考試是家常便飯，黃詠妍指，以往每年考10次試，如今亦要一年考5次，「每次都不容許自己不合格，這對自己或身邊同事的要求都非常高。能在這樣的環境下工作，每日都很有滿足感。」

不恥下問請教同事 難忘搜索失蹤者 初入職時女少男多，作為部門的「少數民族」，黃詠妍直言最大的優勢是勇於發問，「當需要幫忙時，會主動請求同事協助。」入行多年較深刻回憶是一次拯救行動，她稱，當時初出茅廬，與時任總機師一同到大浪灣拯救一名在打風期間滑浪失聯人士，雖最終找到對方，但已告不治，「當時很震撼，(體會到)原來自己的工作與生死這麼近。」 對於有志投身航空業的女性，她建議，如想成為機師，需要保持身體健康；如要成為拯救員，則要具備卓越的體能；若有志投身技術職系，則要抵受戶外工作的艱辛。

急症室醫生化身飛行醫生 除飛行人員，機上醫療支援同樣不可或缺。GFS在2000年與香港急症科醫學院合辦「空中醫療計劃」，培訓醫務人士成為「飛行醫生」和「飛行護士」，在事故現場和送院途中提供緊急治療。周志偉醫生是GFS的總航空醫官(輔助)，本身是急症室醫生的他，約20年前加入GFS。他稱，兩個崗位最大分別，是急症室有完整團隊支援，在直升機上因空間有限，最多只有4人協作，醫護人員須以最簡單直接的方法穩定病人狀況。 說到較深刻的經歷，周志偉稱是拯救一名行山中暑的人士，當時直升機上資源有限，「病人的心跳幾近停頓，我和飛行護士將所有用得的水都倒落病人身上(協助降溫)，最終病人逐漸回復意識。」

在整個救援系統中，空勤主任亦是一個重要角色。二級空勤主任(署理)洪德賢表示，最難忘的是在西貢處理一宗滑翔傘意外，傷者被困草叢且傷勢嚴重，他要想辦法將傷者撤離到可以吊運的地方，「首次體驗到空勤主任作為拯救員，如何融入飛行、拯救和醫學知識。」 近年投考GFS女性增 GFS總監廖嘉俊稱，目前GFS的編制約有300人，其中三分一為前線機組人員，三分一為專業工程人員。相關職位過去多由男性為主，但近年投考的女性人數持續上升。他強調，GFS的選拔標準是一視同仁，鼓勵對救援工作有熱誠且願意接受挑戰的人士投考。