am專題｜港代理拆解爆旋陀螺熱潮逆襲 設計升級 STEAM教育 KOL 成關鍵

爆旋陀螺自年初由網民在社交平台帖文開始熱炒，熱潮突然回湧席捲全港，商場和公園搖身變為對戰場地。爆旋陀螺香港代理萬信接受本報專訪拆解，指今次陀螺熱潮由多個因素疊加形成，包括「雙管齊下」的宣傳策略、新一代《爆旋陀螺X》的特殊設計，以及商場直播比賽帶來的吸引力。萬信認為今次陀螺熱潮至少可持續兩至三年，但對於投機者炒賣陀螺，萬信認為須待7月新貨運抵，炒賣現象才有望遏止。有學者則指，陀螺等懷舊玩具擁有的核心價值無變，熱潮主要靠商家加入新元素帶起。

記者：張浩楊

萬信總經理羅錦旺指，陀螺在全港掀起熱潮的其中一個因素，是今代《爆旋陀螺X》的特殊設計。羅錦旺指，《爆旋陀螺X》的陀螺底部設有齒輪結構，而陀螺盤的邊緣亦設有一圈齒輪，當陀螺接觸到陀螺盤邊緣時，將沿著盤邊加速，形成更具衝擊力的撞擊；新設計提升了陀螺比賽的觀賞性與刺激感，形容以往陀螺比賽是「消極戰」，容易變成兩顆陀螺在盤中「鬥持久」。 加入「STEAM」教育在校園推廣 另外，羅錦旺指，公司銷售策略很早已「雙管齊下」，除在電視台播出卡通片吸引兒童外，亦與學校合作，並有邀來KOL針對不同年齡層玩家作宣傳。早前便有天水圍的小學為推廣「STEAM」教育，以及提升學生對物理的興趣，決定舉行陀螺比賽。

羅錦旺亦指陀螺其實牽涉及力學、慣性等物理知識，而萬信亦有與「STEM Sir」鄧文瀚合作，透過「STEAM」教育在學校推廣陀螺。至於KOL的推廣亦扮演重要角色，早於今年4月萬信已邀得藝人游學修參加比賽，又認為以KOL宣傳，更易吸引其他人「入坑」。他更笑言，希望邀請曾為《爆旋陀螺》唱主題曲的郭富城，再推爆旋陀螺。

爆旋陀螺熱潮再現，除宣傳新意外，舉辦賽事亦令熱潮升溫。萬信總經理羅錦以早前在屯門市廣場舉辦比賽為例，指除有KOL參賽外，商場設有大型屏幕直播比賽，吸引市民圍觀，感受比賽的刺激。他形容，陀螺比賽「易學難精」，因為無複雜規則，但想要勝出，須深入研究陀螺零件的搭配、改裝，以及發射技巧等。被問及陀螺銷量時，他稱，零售商玩具反斗城4月在港的陀螺銷售量按年增14倍。 熱潮亦惹投機者入市炒賣爆旋陀螺，在二手平台搜尋，多款產品被炒起，由官方零售價約百元，炒貴數倍。羅錦旺坦言，難遏止炒賣現象，目前公司無辦法應對，因為投機者是從零售商買入再炒賣。他認為最佳解決方法是提高貨量供應；而因貨品大多為數月前訂貨，當時並未預料熱潮如此「犀利」，並透露7月將有新貨運抵，屆時應該可降炒風。

被問及預計陀螺熱潮能否持續，羅錦旺認為將持續至少兩、三年。他又透露，公司正在籌備在7月底的香港動漫電玩節推出更大規模活動；又表示隨各大比賽陸續展開，包括國際賽及學校聯賽等，相信熱潮將被推得更高。

鄺家麒 (蘇文傑攝)

爆旋陀螺成功「彈起」，其他懷舊玩具又會否乘勢「復活」？恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒認為，不論是陀螺或是四驅車等，其核心價值都是擁有樂趣、挑戰性，以及社交屬性。這個核心價值不曾改變。至於今次突掀潮流再興起，他認為零售商或製造商「煽風點火」所致，商家加入了一些新元素，如名人宣傳、社交媒體及比賽等，令消費者多了互動，更易掀起熱潮。對於陀螺熱潮持續性，他認為最多持續一年，又形容很多東西都是一個循環，而陀螺的核心價值一直存在，只是商家加入了一些新元素去推動，才令這些玩具更加受到消費者注意。